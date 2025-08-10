خبرگزاری کار ایران
معرفی داوران «کنکور ملی طراحی لوگو هواپیمایی پارسیانا»

در پی اعلام رسمی روابط عمومی هواپیمایی پارسیانا، اسامی هیئت داوران فراخوان طراحی لوگوی این ایرلاین تازه‌تأسیس منتشر شد. ترکیب داوران شامل چهره‌های برجسته طراحی، گرافیک، برندینگ و مدیریت هوانوردی کشور است.

طبق اطلاعیه رسمی روابط عمومی "هواپیمایی پارسیانا"،  اعضای هیئت داوران کنکور ملی طراحی لوگو هواپیمایی پارسیانا به شرح ذیل است:

- استاد سیامک خازنی
گرافیست، طراح، مجسمه‌ساز

مدرس نمونه دانشگاه

عضو انجمن تصویرگران
- دکتر کاظم خراسانی

گرافیست، طراح، کالیگرافر و مدرس دانشگاه، مدیر گروه و عضو هیئت علمی دانشگاه

- دکتر مریم کهوند

گرافیست، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه

عضو سابق هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران

- دکتر مهدی فتحی

دکترای مدیریت هوانوردی

مدیرعامل «هواپیمایی پارسیانا»

- دکتر داود ارژنگ‌مهر

دکترای مدیریت جهانگردی

استاد مدعو دانشگاه علامه طباطبایی کارشناس برندینگ

بر اساس اعلام دبیرخانه فراخوان مذکور؛ دکتر علی جباری کیان به عنوان دبیر کنکور ملی طراحی لوگو هواپیمایی پارسیانا معرفی شده است.

گفتنی است؛ مهلت ارسال آثار به فراخوان طراحی لوگو هواپیمایی پارسانیا تا تاریخ ۳۰ مرداد تمدید شده و علاقمندان می‌توانند جهت ارسال آثار خود به سایت www.airparsiana.com مراجعه کنند.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
