نتایج قرعه کشی خودروهای وارداتی اعلام شد+ لینک
با پایان مهلت ثبتنام و تکمیل فرآیند افتتاح حساب وکالتی، قرعهکشی خودروهای وارداتی امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد.
به گزارش ایلنا، طرح فروش خودروهای وارداتی مرداد ۱۴۰۴ با ثبتنام بیش از ۹۵ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به پایان رسید. در این دوره، ۱۰ هزار دستگاه خودرو از میان ۳۹ مدل مختلف به متقاضیان تخصیص یافت. در ادامه، جزئیات مهمی درباره زمان اعلام نتایج قرعهکشی، آزادسازی وجوه مسدود شده و مراحل بعدی خرید خودرو ارائه شده است.
زمان رفع مسدودی حسابهای وکالتی خودروهای وارداتی مرداد ۱۴۰۴
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد بانکهای عامل موظف هستند ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان ثبتنام و قرعهکشی، حسابهای وکالتی متقاضیان را رفع مسدودی کنند. این اقدام موجب آزادسازی وجوه مسدود شده برای متقاضیانی میشود که در قرعهکشی برنده نشدهاند.
نحوه مشاهده نتایج قرعهکشی خودروهای وارداتی مرداد ۱۴۰۴
اسامی برندگان به صورت رسمی و شفاف از طریق سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به نشانی اینترنتی salecars.ir اعلام شده است. متقاضیان میتوانند با وارد کردن کد ملی و شماره پرونده، وضعیت تخصیص خودرو خود را مشاهده کنند.
نکات مهم برای خریداران خودروهای وارداتی
برندگان باید مبلغ خودرو را بر اساس تعرفهها و هزینههای جانبی اعلام شده در مهلت مقرر پرداخت کنند.
پس از پرداخت، تکمیل مدارک و امضای قرارداد خرید خودرو الزامی است.
دعوتنامه تحویل خودرو طبق برنامه زمانبندی صادر شده و تحویل خودروها از اوایل سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.
توصیه میشود خریداران قبل از پرداخت وجه، شرایط و ضوابط قرارداد را با دقت مطالعه کنند.
در صورت عدم تکمیل فرآیند خرید در مهلت مقرر، تخصیص خودرو لغو شده و به نفر بعدی واگذار میشود.
متقاضیان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی مراجعه یا با پشتیبانی تماس بگیرند.