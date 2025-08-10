وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛
خوداتکایی در تولید شکر و گوشت قرمز
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ به مثبت ۳.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است، تصریح کرد: بخش کشاورزی در سال اول دولت چهاردهم رشد ۵.۶ درصدی داشته که این میزان از پیش بینی رشد ۵.۵ درصدی بخش کشاورزی در برنامه هفتم پیشرفت، یک دهم درصد بیشتر است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بخش کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور است، تصریح کرد: امنیت غذایی اگرچه در شاید سالهای دورتر اهمیت کمتری داشت ولی امروزه جایگاه خود را پیدا کرده و میبینیم که خبرگان قانون اساسی ما به درستی این موضوع را در قانون اساسی به صراحت آورده اند؛ امام راحل به درستی بر این امر مکرر تاکید کردند و چقدر مقام معظم رهبری روی بحث امنیت غذایی و خودکفایی و خود اتکاییمون در حوزه امنیت غذایی تاکید دارند.
وی با بیان این که امروزه اهمیت امنیت غذایی را در غزه می توان دید، گفت: دشمن صهیونی همه نوع سلاحهای جنگی را برای از پای درآوردن فلسطینیان بکار برد ولی متاسفانه سلاح گرسنگی و نبود امنیت غذایی در غزه یک فاجعه انسانی درست کرد و در مقابل چشمان میلیارد ها انسان در دنیا، دو سه میلیون نفر در نتیجه گرسنگی و استفاده از این سلاح خطرناک امنیت غذایی نسل کشی میشوند.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که بار اصلی امنیت غذایی و بخش کشاورزی بر دوش تولیدکنندگان، کشاورزان، روستاییان، عشایر و فعالان این عرصه در کل زنجیره است، درباره اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در سال اول دولت جهاردهم اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم برای ما رشد پنج و نیم درصدی در ارزش افزوده درنظر گرفته بودند که بخش کشاورزی تنها بخشی است که توانست طبق قانون برنامه هفتم یک دهم درصد هم جلوتر برود و رشد بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ در سال گذشته به ۳.۲ در سال جاری رسید و این یعنی ما شاهد یک رشد ۵.۶ درصدی هستیم که هم آن رشد منفی را جبران کرد و هم ۳.۲ درصد مثبت شد.
وی ادامه داد: درخصوص حجم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی از ۶ درصد به ۷ درصد ارتقا پیدا کرد البته این حجم مطلق بخش کشاورزی را اگر ما با فعالیتهای پیشین و پسین آن بسنجیم قطعاً حجم بالاتری را در تولید ناخالش داخلی کشور دارد.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی در یک سال گذشته از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار رسیده است یعنی ۳ میلیارد دلار بهبود یافته است.
وی با اشاره به افزایش حدود ۳۳ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته، گفت: در تولید شکر حدود ۲۷ درصد افزایش داشته، بهره وری کشتزارها در شرایط بحران آبی ۴.۵ درصد افزایش داشته است و مکانیزاسیون نیز هفت دهم واحد بهبود پیدا کرده است.
نوری ادامه داد: ۶ درصد ظرفیت صنایع تبدیلی رشد داشته است، ۱۲ درصد پرورش ماهی در قفس رشد داشته و ۲۷ درصد در تولید ماهیان خاویاری افزایش داشتیم.
وی افزود: شرکتهای دانشبنیان ۶ درصد رشد داشتند، ایجاد مراکز جدید رشد در بخش کشاورزی و در کنار مراکز سازمان تحقیقات ۷۱ درصد رشد داشته است و..؛ یعنی همه اینها نشان از یک جهش و یک خیزش در بخش کشاورزی اتفاق افتاده و این آمار، مورد تایید مراکز رسمی آماری کشور ماست.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: این رشد و این پیشرفت در این شرایط تغییرات اقلیمی بسیار حاد و شدید و در این شرایط بحرانی آب نشان دهنده آن است که بخش کشاورزی میتواند با علم و فن و دانش، خود را بهرهور کند و رشد داشته باشد.
نوری با اشاره به این که برای خوداتکایی در تولید شکر و گوشت قرمز تا پایان دولت چهاردهم برنامه ریزی کرده ایم، یادآور شد: چند سال قبل اگر ۲۱ میلیارد تا ۱۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و تکمیل مایحتاج داخلی هزینه شده بود از نظر ارزی الان این عدد به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: سال گذشته ما ۱۱ میلیارد دلاری ارز واردات کالاهای اساسی را مدیریت کردیم و هیچ بدهی ایجاد نکردیم؛ ما حسابداری ارزی کالاهای اساسی وارداتی را با پنج و نیم میلیارد دلار بدهی تحویل گرفتیم و نه تنها بدهی بیشتری ایجاد نکردیم بلکه از ۱۱ میلیارد دلار حدود یک میلیارد هم بدهی گذشته رو پرداخت کردیم این یعنی انضباط این یعنی نظم در کار صرفهجویی و دقت در هزینهها هیچ اتفاقی نیفتاد.
وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد: اما در کنار مسائل فنی باید این موضوعات را هم اصلاح کرد، چند سال قبل اگر اعدادی مانند ۲۱ میلیارد دلار و ۱۹ میلیارد دلار برای تکمیل مایحتاج داخلی هزینه میشد امروز این عدد به ۸ میلیارد دلار رسیده است. این در حالیست که ما این وزارتخانه را با پنج و نیم میلیارد بدهی تحویل گرفتیم و سال گذشته نیز هیچ بدهکاری به آن افزوده نشد و بخشی از آن را هم پرداخت کردیم این یعنی انضباط مالی و صرفهجویی؛ منتقدان میگفتند با مسیری که نوری در پیش گرفته شب عید قحطی میشود در حالی که چنین نشد و در شب عید هم کالا به وفور در بازار موجود بود و اتفاقاً تنها سالی بود که مدیریت بازار نوروز بدون تحمیل ریالی هزینه بر بیت المال و بودجه عمومی بازارم تنظیم شد.
نوری در ادامه عنوان کرد: وقتی ما چنین سیاستی را در پیش گرفتیم و انضباط را سرلوحه کار قرار دادیم که نسبت به هر سنت از ارز ترجیحی که دولت برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده با حساسیت برخورد کنیم طبیعتاً منافع برخی به خطر میافتد و اینها درباره وزیر و معاون و وزارتخانه چیزی میگویند و مینویسند اما عملکرد ما این اعداد و ارقامی بود که خدمت شما عرض کردم و آن را مرکز آمار و مراجع رسمی منتشر کرده و خروجی وزارتخانه نیست. منتقدان باید بدانند که شفافیت صداقت پاکدستی و عدالت هم شعار این دولت بوده و هم سبک زندگی دکتر پزشکیان است و ما به عنوان اعضای دولت و نزدیکان ایشان این الگو را از او دریافت کرده و در امور کاری و زندگی خود به اجرا در خواهیم آورد و از هیچ گونه جوسازی و فضاسازی دلهره و هراسی نداریم.
وی تصریح کرد بنای ما این است که هر منبعی که بیت المال در اختیار ما قرار میدهد تا کالا را ارزانتر به دست مردم برسانیم باید مستقیم به دست مردم برسد و اینطور نباشد که در این شرایط تحریم برخی برای خود فرصت استفاده نادرست فراهم کنند و ما چشم خود را نسبت به آن ببندیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به نقش پررنگ و حائز اهمیت رسانه در دموکراسی و اطلاع رسانی گفت بنده در زمانی که قبل از نمایندگی مجلس، مسئولیت اجرایی داشتم در تمام سالهای نمایندگی و امروز که مسئولیت وزارت را بر عهده دارم هیچ زمانی نبوده که ارتباطم با اصحاب رسانه و خبرنگاران منقطع باشد و از آنها دور باشم، حتی همین الان هم با اینکه مسئولیت وزارت بر عهده ماست در حیاط دولت همواره تلاش میکنم تا آخرین نفر پاسخگوی سوالات خبرنگاران محترم باشم چرا که میدانم با دلسوزی به دنبال طرح موضوع و دغدغهای هستند که حتماً به مطالبات جامعه و مردم باز میگردد.
وی خاطرنشان کرد: حقیقتاً معتقدم که رسانه به عنوان چشم بینای جامعه و صدای رسای آن ابزاری که میتواند شفافیت را توسعه و گسترش دهد و خبرنگاران به عنوان عناصر فعال گردش آزاد اطلاعات باید محترم شمرده شوند.
نوری در واکنش به شایعه دریافت پاداش ۱۵۰ میلیون تومانی به عنوان مدیریت جنگ ۱۲ روزه گفت: از انتشار چنین خبری بسیار خوشحالم چرا که هنوز زمان زیادی نگذشته که قبل از حضور ما در این وزارتخانه اعداد چند میلیارد دلار و چند هزار میلیارد تومان بود حتی چند ماه قبل گفتند که وزیر ۵۰۰ میلیون تومان دریافت میکند تا وقت ملاقات بدهد اما وقتی همه اینها مشخص شد که دروغهایی روشن و غیر واقعی است این عدد به ۱۵۰ میلیون تومان رسیده و این نشان میدهد که ما داریم مسیر درستی را طی میکنیم که انشالله به صفر هم خواهد رسید. پس از این بابت که اگر فسادی هم بود عدد آن به سمت صفر میل میکند به نظر بنده خیلی خوب است و آرام آرام از بین خواهد رفت.
وی افزود خبر خوب دیگر برای من این بود که در این چند روز شنیدم برخی از انتشار این خبر به نان و نوایی رسیدند و اعداد و ارقامی را برای انتشار و بازنشر این خبر دریافت کردند.
وی در مورد مصوبه جدید سازمان اداره استخدامی درباره اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: ابلاغ این مصوبه بر خلاف تمامی جلسات هماهنگی و نقطه نظرات مکتوبی بود که ما نسبت به پیشنهادات سازمان اداری و استخدامی عنوان کرده بودیم؛ همچنین بر خلاف نامه ریاست محترم جمهور بود که مقرر شد با توجه به شرایط جنگی که با آن مواجه هستیم ین مسئله چند ماه به تاخیر افتد و اولویت با وزارتخانههایی باشد که مستقیم با جنگ در ارتباط نیستند.