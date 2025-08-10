خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گازی طبق برنامه

انجام تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گازی طبق برنامه
کد خبر : 1671958
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران برنامه تعمیرات اساسی را جزو خطوط قرمز این شرکت دانست و گفت: تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌ها و شبکه انتقال گاز بدون هیچ تأخیری و مطابق برنامه در حال انجام است.

به گزارش  ایلنا و به نقل از وزارت نفت سعید توکلی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در تشریح اجرای عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های گازی کشور اظهار کرد: خوشبختانه امسال اجرای منظم تعمیرات اساسی از مهم‌ترین مباحث مورد تأکید و توجه همکاران در شرکت ملی گاز ایران بود.

وی با اشاره به تجربه تلخ سال گذشته و تعویق بخشی از تعمیرات اساسی، آغاز تعمیرات اساسی ۱۴۰۴ از اسفند ۱۴۰۳ را اقدامی مناسب دانست و اظهار کرد: با توجه به اینکه حجم عملیات تعمیرات اساسی امسال به نسبت زیاد بود، آرایشی گرفته شد تا از زمان استفاده حداکثری شود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر اینکه امسال با وجود همه محدودیت‌ها ازجمله منابع و تأمین قطعات، تا این لحظه تمام تعمیرات طبق برنامه انجام شده و کوچک‌ترین تأخیری در پالایشگاه‌ها و شبکه انتقال گاز نداشتیم، ادامه داد: همه برنامه‌های تعمیرات اساسی بر اساس برنامه نهایی‌شده دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران انجام می‌شود و هم‌اکنون نیز تعمیرات اساسی چهار پالایشگاه در حال انجام است.

توکلی درباره اجرای عملیات تعمیرات اساسی در جنگ ۱۲ روزه اخیر تصریح کرد: حتی در جنگ ۱۲ روزه نیز به‌دلیل وضعیت قرمز، تعداد نفرات حاضر در سایت‌ها بر اساس پروتکل کاهش می‌یافت، اما برنامه تعمیرات اساسی جزو خطوط قرمز شرکت ملی گاز ایران بود و به هیچ‌وجه به تعویق نیفتاد.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان تعمیرات اساسی در سال ۱۴۰۴ گفت: هم‌پوشانی تعمیرات و کاهش مدت زمان انجام آن سبب شد خطوط تحت‌تأثیر قرار نگیرند. در بعضی موارد همکارانم به‌ویژه در شرکت انتقال گاز ایران این ریسک را پذیرفتند و با روش‌های بدون قطع گاز تعمیرات را انجام دادند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور