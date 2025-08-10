غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «دامداران از افزایش قیمت نهاده‌های دامی گلایه‌مندند، پاسخ شما به این گلایه چیست؟» گفت: نهاده‌های دامی که با ارز ترجیحی وارد می شدند گران نشده است و عرضه آن در بازارگاه از امروز افزایش می‌یابد.

قیمت مصوب نهاده‌های دامی تغییر نکرد

وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت نهاده‌های دامی قرار بود گران شود و ارز ترجیحی آن تغییراتی داشته باشد و کلی تاخیر و تعلل ایجاد کرد که موجب کاهش عرضه آن به بازار شد.

نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که «آیا قیمت جو گران شده است؟» گفت: قیمت جو داخلی گران شده است؛ ولی قیمت جو وارداتی به قیمت مصوب عرضه می‌شود.

جو داخلی مشمول قیمت‌گذاری نیست

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: جو داخلی ما مشمول قیمت‌گذاری نیست. بخشی از جو داخلی نسبت به گذشته گران شده که آن هم طبیعی است.

وی ادامه داد: کشاورز داخلی محکوم به این نیست که با در نظر گرفتن ارز ترجیحی که واردات جو با آن انجام می‌شود، با آن قیمت، جو تولیدی خود را بفروشد زیرا اگر اینگونه باشد کشاورزی در داخل، جو تولید نمی‌کند. این روند طبیعی بازار است.

افزایش قیمت جو، قیمت گوشت را تغییر می‌دهد

وزیر جهاد کشاورزی در مورد تاثیر افزایش قیمت جو داخلی روی قیمت گوشت، گفت: طبیعتا افزایش قیمت جو، روی قیمت گوشت تاثیر می‌گذارد.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: قیمت جو داخلی ۱۴ هزار تومان بود و الان به ۲۰ هزار تومان رسیده است. این جو در دامداری‌ها مصرف می‌شود و حتما روی دامداری‌ها روی قیمت گوشت به میزان وزن خودش تاثیر می‌گذارد.

