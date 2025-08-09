آغاز انقلاب ارتباطی در ایران؛ جایگزینی کابل مسی با فیبر نوری

به گزارش ایلنا به نقل از اداره‌کل ارتباطات شرکت مخابرات ایران، در این نشست خبری که روز ۱۸ مرداد با حضور اصحاب رسانه و جمعی از معاونان شرکت برگزار شد، مهندس محمدجعفرپور، مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، ضمن تشریح آخرین برنامه‌های فنی و توسعه‌ای، بر ضرورت نوسازی زیرساخت‌ها و تغییر تکنولوژی در شبکه مخابرات کشور تأکید کرد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در این نشست که به مناسبت روز خبرنگاربرگزار شد، با تأکید بر آغاز انقلاب ارتباطی، از طرح تحول بزرگ این شرکت خبر داد که جایگزینی کابل‌های مسی با فیبر نوری را در دستور کار دارد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در ارتقای کیفیت خدمات، گفت: این پروژه نقطه عطفی در مسیر دیجیتالی شدن کشور است و گام موثری برای افزایش سرعت و پایداری اینترنت به شمار می‌رود.

عضو هیات مدیره شرکت مخابرات، همچنین نقش رسانه‌ها را در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی درباره فناوری‌های نوین بسیار مهم دانست و خواستار همکاری مستمر خبرنگاران و رسانه‌ها برای تسریع در تحقق اهداف مخابراتی شد.

وی تاکید کرد که این تغییرات موجب بهبود تجربه کاربران و ارتقای رقابت‌پذیری صنعت ارتباطات ایران خواهد شد.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران خاطرنشان کرد: «ما در آستانه ورود به دوره‌ای جدید از ارتباطات هستیم که با استفاده از فناوری فیبر نوری، ظرفیت شبکه به طور چشمگیری افزایش یافته و امکان ارائه خدمات نوین و متنوع برای مشترکان فراهم خواهد شد.»

فیبر نوری جایگزین شبکه سیم مسی می‌شود

وی با اشاره به اهمیت جایگزینی تدریجی فیبر نوری به جای سیم مسی گفت: «با اجرای پروژه‌های گسترده سوآپ در سراسر کشور و تعویض تجهیزات فرسوده، زیرساخت‌های مخابراتی کشور به‌روز می‌شود و ظرفیت شبکه برای پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون مشترکان با سرعت و دقت بیشتری ارتقاء می‌یابد.»

نگاه جهانی و مقایسه با تجارب بین‌المللی

جعفرپور با اشاره به روند نوسازی شبکه‌ها در کشورهای پیشرو اظهار کرد: «امروزه بسیاری از کشورها با سرعت بالا در حال جایگزینی فیبر نوری و حذف شبکه‌های مسی هستند. ایران نیز باید با بهره‌گیری از این تجارب و به‌کارگیری فناوری‌های نوین، شکاف فناوری را کاهش دهد و در مسیر رقابت بین‌المللی جایگاه شایسته‌ای کسب کند.»

همایش ملی مخابرات راه است

وی همچنین از برگزاری قریب‌الوقوع «همایش ملی مخابرات» خبر داد و گفت: «این رویداد که با حضور نمایندگان همه بخش‌های ارتباطات مثل پیمانکاران، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و…برگزار می‌شود فرصتی خواهد بود تا ضمن معرفی دستاوردهای پروژه‌های توسعه‌ای، تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای نوین در مسیر تحول دیجیتال و ارتقاء شبکه صورت گیرد.»

ارتقاء شبکه مسی به فیبر نوری، بزرگ‌ترین اقدام تحول شبکه مخابراتی کشور است

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در این نشست، از اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های ICT کشور خبر داد و اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تا پنج سال آینده تمام شبکه مسی موجود را جمع‌آوری و با فیبر نوری جایگزین کند. به گفته او، این تحول زیرساختی بیش از یک میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و بخش عمده تجهیزات آن از تولیدات بومی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد جدید این شرکت در سال‌های گذشته، گفت: «هدف ما ایجاد تحول و تغییر اساسی در تکنولوژی ارتباطات کشور است. پس از بیش از یک قرن اتکا به کابل مسی، اکنون با اجرای پروژه فیبر نوری، در آستانه یک انقلاب جدید در زیرساخت ارتباطی قرار داریم.»

مهندس جعفرپور، با تاکید بر اهمیت پروژه سوآپ، آن را بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین اقدام در مسیر تحول شبکه مخابراتی کشور معرفی کرد و گفت: «هدف اصلی ما ارتقاء شبکه مسی قدیمی و ناکارآمد به شبکه فیبر نوری است تا بتوانیم خدمات با کیفیت‌تر و پایدارتر به مشترکین ارائه کنیم.»

اولویت‌های توسعه شبکه ارتباطی

جعفرپور درباره اولویت‌های توسعه شبکه ارتباطی اعلام کرد: «شهرهای بزرگ نیازمند سرعت و کیفیت بسیار بالاتری هستند، به همین دلیل هدف‌گذاری اولیه ما بر توسعه شبکه فیبر نوری در سی و یک مرکز استان و شهرهای بزرگ کشور متمرکز است.»

وی افزود: «تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرای پروژه فیبر نوری در تمام این مراکز استان آغاز خواهد شد و پس از آن، شهرستان‌های پرجمعیت نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.»

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران توضیح داد «در حال حاضر طراحی شبکه فیبر نوری برای مراکز استان انجام شده و در چند استان نیز فرایند تغییر تکنولوژی از کابل مسی به فیبر نوری آغاز شده است.»

مهندس جعفرپور اضافه کرد: «در کشور بیش از ۱۱ هزار مرکز مخابراتی وجود دارد که اکثر آن‌ها مبتنی بر شبکه‌های قدیمی و مسی هستند. به خصوص در تهران بیش از ۸۰ مرکز مخابراتی فعال داریم که در آینده نزدیک، تغییرتکنولوژی این مراکز از کابل مسی به فیبر نوری آغاز خواهد شد.»

خدمات نوین و تسهیلات ویژه برای مشترکین

مهندس جعفرپور در ادامه به ارائه خدمات نوین مخابرات اشاره کرد: «در دو ماه گذشته، شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت‌های VOD، سرویس‌های ویدیویی را به صورت رایگان برای مشترکین فراهم کرده است. همچنین در تیرماه، کلیه تماس‌های تلفنی درون استانی و بین استانی برای مشترکین رایگان شد.»

وی افزود: «تسهیلات ویژه‌ای برای مشترکین تلفن ثابت و فیبر نوری در نظر گرفته شده که بسته‌های جذاب و مقرون‌به‌صرفه به زودی توسط معاونت مشتریان خانگی شرکت ارائه خواهد شد. در این بسته‌ها، مکالمات صوتی به صورت نامحدود و با کیفیت عالی ارائه می‌شود و درآمدزایی شرکت دیگر صرفا مبتنی بر تماس‌های صوتی نخواهد بود.»

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران تاکید کرد، حفظ شماره تلفن مشترکین در فرآیند مهاجرت به خدمات تلفنی IP، یکی از اولویت‌های شرکت است.

ضرورت فرهنگ‌سازی برای موفقیت پروژه‌ها

مهندس جعفرپور در بخش دیگر ی از سخنان خود به ضرورت فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: «این انقلاب بزرگ تکنولوژیکی در حوزه مخابرات نیازمند همکاری و حمایت مسئولین و مردم است. بدون فرهنگ‌سازی درست و همراهی همه عزیزان، موفقیت در تغییر تکنولوژی و توسعه اقتصاد دیجیتال ممکن نخواهد بود.»

مهندس جعفرپور با تأکید بر اینکه «همدلی، شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان» اساس پیشبرد این طرح‌هاست، اظهار داشت: «با هم‌افزایی همه بخش‌ها و تلاش مستمر کارکنان، مسیر رشد و تحول در شرکت مخابرات ایران با قدرت ادامه خواهد یافت و چشم‌انداز روشنی برای ارتقای کیفیت خدمات پیش روی ما قرار دارد.»

این نشست خبری، فرصت مناسبی بود تا شرکت مخابرات ایران از تلاش‌های خود برای تحول زیرساختی و بهبود کیفیت ارتباطات کشور سخن گفته و بار دیگر اهمیت نقش رسانه‌ها را در این مسیر پررنگ کند.

این مراسم در فضایی تعاملی ادامه یافت و خبرنگاران حاضر ضمن طرح پرسش‌های تخصصی، از برنامه‌های آتی مخابرات ایران در حوزه توسعه خدمات، ارتقاء زیرساخت‌ها، سوآپ و تغییر تکنولوژی مطلع شدند.

انتهای پیام/