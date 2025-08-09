رویگردانی پالایشگران هندی‌ از نفت روسیه

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، منابع تجاری اعلام کردند که دو پالایشگاه بزرگ دولتی هند، شرکت نفت هند (IOCL) و بهارات پترولیوم، در مجموع دست‌کم ۲۲ میلیون بشکه نفت خام غیر روس را برای تحویل در ماه‌های سپتامبر و اکتبر خریداری کرده‌اند.

این اقدام پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، هند را به‌دلیل ادامه واردات نفت از روسیه زیر فشار قرار داد و تعرفه ورود کالاهای هندی به ایالات متحده را دو برابر کرد.

پالایشگاه‌های دولتی هند که از سال ۲۰۲۲ به یکی از خریداران اصلی نفت ارزان‌قیمت روسیه تبدیل شده بودند، اواخر ژوئیه خرید از روسیه را متوقف کردند.

این توقف در حالی رخ داد که هند پیش‌تر روزانه تا ۲ میلیون بشکه نفت روسیه را وارد می‌کرد و به یکی از مشتریان کلیدی نفت خام اورال تبدیل شده بود.

طبق گزارش منابع، شرکت نفت هند در آخرین مناقصه خود، نفت خام نوع مارس آمریکا، برزیل و لیبی را خریداری کرده و شرکت‌های اروپایی مانند پتراکو و توتال انرژی هم محموله‌هایی از لیبی و برزیل را به هند فروخته‌اند.

در همین حالا شرکت پالایش نفت بهارات پترولیوم از طریق مذاکرات مستقیم، ۹ میلیون بشکه نفت از آنگولا، آمریکا، ابوظبی و نیجریه برای تحویل در ماه سپتامبر خریده است.

محاسبات نشان می‌دهد مجموع خریدهای نقدی این دو پالایشگاه برای ماه‌های سپتامبر و اکتبر معادل حدود ۶ درصد از کل پالایش نفت خام هند در ماه مه بوده است.

منابع تجاری همچنین اعلام کردند که آربیتراژ صادرات انواع نفت خام حوزه آتلانتیک به آسیا برای پالایشگران آسیایی بهبود یافته و این موضوع به افزایش خریدها کمک کرده است.

