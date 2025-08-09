خبرگزاری کار ایران
فعالیت شبانه‌روزی بیش از ۱۰۰۰ نفر در خط انتقال آب طالقان

فعالیت شبانه‌روزی بیش از ۱۰۰۰ نفر در خط انتقال آب طالقان
وزیر نیرو از فعالیت شبانه‌روزی بیش از ۱۰۰۰ نفر از کارگران و مهندسان صنعت آب در خط انتقال از سد طالقان به تهران و کرج خبر داد.

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "عباس علی‌آبادی" امروز (شنبه) در مراسم بازدید اعضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خط انتقال آب طالقان به تهران و البرز ضمن تبریک فرا رسیدن "روز خبرنگار" به خبرنگاران و تلاشگران این عرصه، به اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی در عبور از شرایط سخت اشاره کرد و گفت: تلاش قابل توجه و وافری در حال انجام است تا آب شرب مورد نیاز تهران، البرز و قزوین تامین شود و از این حیث لازم است از اهتمام ویژه کارگران، مهندسان و پیمانکاران قدردانی صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت منابع آبی کشور محدود است، افزود: بر همین اساس تولید آب نیز با محدودیت‌های زیادی مواجه است؛ البته تلاش شده ظرفیت‌های موجود را به کار بگیریم اما در چنین شرایطی لازم و ضروری است که به سمت مدیریت بارگذاری جمعیت و نیز اصلاح الگوهای مصرف و مدیریت هوشمند آب در بخش‌های مختلف از جمله خانگی‌، کشاورزی و صنعتی حرکت کنیم چرا که منابع آبی محدود است.

وزیر نیرو یادآور شد: با توجه به اقلیم کشور باید فعالیت‌های خود را با متناسب با آن و خشکسالی تطبیق دهیم.

علی آبادی در تشریح جزئیات طرح انتقال آب از سد طالقان به استان‌های تهران، البرز و قزوین، با بیان اینکه بیش از ۱۰۰۰ کارگر، مهندس و کارشناس کشور به صورت شبانه روزی در این پروژه فعال هستند بیان کرد: در این طرح سهمی از انتقال آب طالقان به هر یک از استان‌های تهران، البرز و قزوین تعلق می گیرد، سهم تهران در دو فاز هر یک ۲.۵ متر مکعب در ثانیه به استثنای فاز قدیمی است.

وی اظهار کرد: هوشمندسازی و حرکت به سمت هوش مصنوعی یک جریان جهانی است که خوشبختانه در حوزه‌های مختلف کشور این مهم در حال پیگیری است و وزارت نیرو در این زمینه شاید نسبت به برخی از وزارتخانه‌‎های دیگر پیشتاز باشد.

