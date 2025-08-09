به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "عباس علی‌آبادی" امروز (شنبه) در مراسم بازدید اعضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از خط انتقال آب طالقان به تهران و البرز ضمن تبریک فرا رسیدن "روز خبرنگار" به خبرنگاران و تلاشگران این عرصه، به اهمیت موضوع اطلاع‌رسانی در عبور از شرایط سخت اشاره کرد و گفت: تلاش قابل توجه و وافری در حال انجام است تا آب شرب مورد نیاز تهران، البرز و قزوین تامین شود و از این حیث لازم است از اهتمام ویژه کارگران، مهندسان و پیمانکاران قدردانی صورت گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه ظرفیت منابع آبی کشور محدود است، افزود: بر همین اساس تولید آب نیز با محدودیت‌های زیادی مواجه است؛ البته تلاش شده ظرفیت‌های موجود را به کار بگیریم اما در چنین شرایطی لازم و ضروری است که به سمت مدیریت بارگذاری جمعیت و نیز اصلاح الگوهای مصرف و مدیریت هوشمند آب در بخش‌های مختلف از جمله خانگی‌، کشاورزی و صنعتی حرکت کنیم چرا که منابع آبی محدود است.

وزیر نیرو یادآور شد: با توجه به اقلیم کشور باید فعالیت‌های خود را با متناسب با آن و خشکسالی تطبیق دهیم.

علی آبادی در تشریح جزئیات طرح انتقال آب از سد طالقان به استان‌های تهران، البرز و قزوین، با بیان اینکه بیش از ۱۰۰۰ کارگر، مهندس و کارشناس کشور به صورت شبانه روزی در این پروژه فعال هستند بیان کرد: در این طرح سهمی از انتقال آب طالقان به هر یک از استان‌های تهران، البرز و قزوین تعلق می گیرد، سهم تهران در دو فاز هر یک ۲.۵ متر مکعب در ثانیه به استثنای فاز قدیمی است.

وی اظهار کرد: هوشمندسازی و حرکت به سمت هوش مصنوعی یک جریان جهانی است که خوشبختانه در حوزه‌های مختلف کشور این مهم در حال پیگیری است و وزارت نیرو در این زمینه شاید نسبت به برخی از وزارتخانه‌‎های دیگر پیشتاز باشد.

