به گزارش ایلنا، حمیدرضا تقی‌راد، رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به همراه جمعی از معاونین این دانشگاه از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران بازدید کرد.

در این بازدید که مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس و تعدادی از مدیران پارک نیز حضور داشتند، راه‌های گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناوری و ایجاد فضای کمپ دانشگاهی خواجه‌نصیر در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پیرو توافق‌های انجام‌شده، مقرر شد در آینده‌ای نزدیک، تفاهمنامه‌ای رسمی میان دانشگاه خواجه‌نصیر و پارک فناوری پردیس در خصوص موضوعات مطرح‌شده به امضا برسد.

در پایان این بازدید، هیأت دانشگاه خواجه نصیر از چند شرکت دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک بازدید کرده و از نزدیک با دستاوردها و فعالیت‌های این شرکت‌ها آشنا شدند.

انتهای پیام/