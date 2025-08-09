خبرگزاری کار ایران
بازدید رئیس دانشگاه خواجه‌نصیرالدین‌طوسی از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران

بازدید رئیس دانشگاه خواجه‌نصیرالدین‌طوسی از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران
کد خبر : 1671681
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیرالدین‌طوسی از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران بازدید کرد. این بازدید با هدف توسعه همکاری‌های مشترک میان دانشگاه و پارک فناوری پردیس و بررسی ظرفیت‌های جدید همکاری انجام شد.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا تقی‌راد، رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به همراه جمعی از معاونین این دانشگاه از منطقه بین‌المللی نوآوری ایران بازدید کرد.

در این بازدید که مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس و تعدادی از مدیران پارک نیز حضور داشتند، راه‌های گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناوری و ایجاد فضای کمپ دانشگاهی خواجه‌نصیر در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

پیرو توافق‌های انجام‌شده، مقرر شد در آینده‌ای نزدیک، تفاهمنامه‌ای رسمی میان دانشگاه خواجه‌نصیر و پارک فناوری پردیس در خصوص موضوعات مطرح‌شده به امضا برسد.

در پایان این بازدید، هیأت دانشگاه خواجه نصیر از چند شرکت دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارک بازدید کرده و از نزدیک با دستاوردها و فعالیت‌های این شرکت‌ها آشنا شدند.

