فراخوان واریز وجه محصولات ایران خودرو اعلام شد

به گزارش ایلنا، شرایط تکمیل وجه متقاضیان عادی محصولات ایران خودرو که پیامک اولویت‌بندی دریافت کرده‌اند، اعلام شد.

متن این فراخوان به این شرح است: به اطلاع متقاضیان عادی واجد شرایط هفتمین دوره ثبت درخواست خرید (اولویت بندی) برخی محصولات ایران خودرو که در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ در سامانه ثبت درخواست خرید خودرو ثبت نام نموده و متعاقباً در لیست انتظار خودرو قرار گرفته اند می رساند این شرکت به استناد بندهای ۷ و ۸ بخش تذکرات مهم اطلاعیه هفتمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو شرکت ایران خودرو منتشر شده در سایت مذکور درصدد فراخوان پیش فروش خودرو با اولویت فروش و عقد قرارداد به متقاضیان مشمول این فراخوان بر اساس شرایط ذیل می باشد.

جدول مربوط به شرایط پیش فروش اعم از نوع خودرو ، موعد تحویل ، برنامه فروش و قیمت به شرح ذیل اعلام می گردد:

شرایط فروش:

