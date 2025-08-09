محمد مرادی، مجری طرح‌های اجرایی و سرمایه‌گذاری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا؛ درباره طرح‌های در دست اجرا و سیاست‌های جدید وزارت نیرو در حوزه سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق‌آبی و خورشیدی اظهار کرد: ۲۰۰ مگاوات نیروگاه‌ کوچک (نیروگاههای کمتر از مگاوات ۱۰) و ۴۳۰ مگاوات نیروگاه متوسط ( نیروگاه‌های بین ۱۰ تا ۱۰۰ مگاوات) با جذب مشارکت عمومی و خصوصی قابلیت اجرایی دارند. سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند خارجی باشند؛ اما به دلیل شرایط موجود کشور، تمرکز بیشتر بر جذب سرمایه‌های داخلی است و در تلاشی هستیم با ایجاد مشوق‌هایی، سرمایه‌گذاران را برای ورود به این عرصه متقاعد کنیم.

اهمیت توسعه محلی نیروگاه‌ها

مرادی ادامه داد: از آنجا که کلونی‌های جمعیتی در کنار رودها و رودخانه‌ها شکل گرفته‌اند، ایجاد نیروگاه‌های محلی منجر به استفاده از آبی که سال‌ها از بستر رودخانه‌ها بدون استحصال انرژی از محل این نیروگاه‌ها عبور می‌کرد، خواهند شد و انرژی این مراکز جمعیتی را تأمین کرد. در این راستا تلاش کرده‌ایم جذابیت‌هایی را ایجاد کنیم تا سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد حوزه احداث نیروگاه‌های کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور شوند.

وی عنوان کرد: یکی از ثمرات توسعه این نیروگاه‌ها رفع نیاز به انتقال انرژی از فواصل دور برای تامین انرژی مناطق دور است که این موضوع موجب کاهش تلفات شبکه خواهد شد.

تدقیق پتانسیل‌ها و مصوبه ماده ۱۲

مرادی افزود: بسیاری از پتانسیل‌های کشور از سال‌ها قبل شناسایی شده بودند؛ اما به دلیل تغییر اقلیم یا توسعه شهری و روستایی، نیاز به مطالعات مجدد داشتند. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران با به‌کارگیری مشاور ذی‌صلاح، تمام این پتانسیل‌ها را دوباره موردمطالعه قرار داد که نتیجه آن شناسایی ۲۰۰ مگاوات پتانسیل برای احداث نیروگاه‌های کوچک بود.

وی بیان کرد: از سوی دیگر برای جذب سرمایه‌گذار نیاز به مصوبات تشویقی احساس می‌شد، بر همین اساس گزارش‌هایی به شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شد که نهایتاً شورای اقتصاد مصوبه‌ای مرتبط با بهره‌گیری سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های متوسط و کوچک از ماده ۱۲ و تامین منابع بازگشت سرمایه از محل سوخت صرفه‌جویی شده به مظور تولید انرژی برق آبی را صادر کرد.

بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاران در نیروگاه‌های کوچک علاوه بر فروش برق در تابلوی سبز بورس انرژی، می‌تواند برای مدت ۱۰ سال به ازای هر کیلووات‌ساعت تولید برق تا ۹.۵ سنت از محل سوخت صرفه‌جویی شده درآمد داشته باشد. در نیروگاه‌های متوسط هم این مشوق برقرار است، با این تفاوت که علاوه بر فروش انرژی در قرادادهای دوجانبه و فروش برق به صنعت، برای مدت ۶ سال سرمایه‌گذار می‌تواند از درآمد سوخت صرفه‌جویی شده به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش انرژی به صنعت تا ۹.۵ سنت بهره‌مند شوند؛ سقف ۹.۵ سنت در مناقصه بین سرمایه گذاران ذی‌صلاح تدقیق می‌شود.

کاهش تلفات انتقال انرژی

مجری طرح‌های متوسط و کوچک شرکت آب و نیرو خاطرنشان کرد: متوسط تلفات انتقال انرژی در کشور امروز حدود ۱۰ درصد است که نسبت به گذشته که ۵ درصد کاهش پیدا کرده است. با احداث نیروگاه‌های کوچک و متوسط و تامین محل انرژی، می‌توانیم این میزان را باز هم کاهش دهیم. به همین دلیل این موضوع برای وزارت نیرو بسیار جذاب است.

مرادی تأکید کرد: از مرداد ماه سال گذشته مصوبه‌ای درباره نیروگاه‌های کوچک و متوسط اجرایی شد و از آن زمان در حال تکمیل مطالعات و اسناد فنی و اسناد مناقصه هستیم و خوشبختانه استقبال سرمایه‌گذاران در فراخوان عمومی مطلوب بوده و نخستین مناقصه تا پایان همین ماه برای نیروگاه‌های شناخته شده در طرح کانی سیب انجام خواهد شد.

مشارکت خصوصی؛ تنها مسیر توسعه نیروگاه‌ها

وی توضیح داد: با تصمیمات جدید وزارت نیرو، بودجه عمومی برای ساخت نیروگاه‌های کوچک و متوسط تخصیص نمی‌یابد و تنها راه توسعه آنها ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است که مصوبات اشاره‌ شده تأمین مالی نیروگاه‌ها از طریق موسسات مالی و بانک‌ها را تسهیل می‌کند.

مرادی گفت: سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند با مشارکت شرکت‌های ایرانی در این سرمایه‌گذاری‌ها وارد شوند.

سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی

مرادی همچنین به تفاهمنامه فی‌مابین شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و ساتبا برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در زمین‌های در اختیار شرکت در طرح‌ها اشاره کرد که این زمین‌ها می‌توانند با شرایطی در اختیار سرمایه‌گذاران این عرصه قرار گیرد. در این ارتباط سرمایه‌گذاران می‌توانند از تأسیسات موجود در طرح‌ها به ویژه خطوط انتقال انرژی نیز استفاده کنند.

