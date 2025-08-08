به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، متن کامل پیام محمد شریعتمداری بدین شرح است:

۱۷ مرداد که در تاریخ ایران عزیز با نام شهید اهل رسانه زینت گرفته، به یاد ما می‌آورد که خطرپذیری و بذل جان برای میهن با سرشت این حرفه شریف عجین است.

امروز باید این سخن دیرین نخبگان ارتباطات را به گوش جان پذیرا شد که هیچ نهادی به اندازه رسانه در شکل‌گیری شاکله شخصیت و هویت جامعه نقش آفرین نیست. آن‌ها، منبع تولید کالای حیات‌بخش «آگاهی» هستند و همه لوازم و مصالح «فرهنگ توسعه»؛ از وجدان کاری و مسئولیت‌پذیری تا مشارکت‌پذیری و انسجام ملی به هنر و همت اصحاب رسانه ساخته و پرداخته می‌شود.

خانواده رسانه به‌درستی از نگاه تقویمی و تزئینی به روزخبرنگار احتراز می‌ورزد. آنان، از پی سال‌های سخت، این مطالبه به‌حق را برزبان می‌آورند که؛ باید ذهنیت‌ها و بدگمانی برخی تریبون‌داران نسبت به جامعه رسانه رخت بربندد و پیش‌داوری‌ها و خط‌کشی‌ها جای خود را به همدلی و یکرنگی بدهد و در یک کلام، کانون‌های قدرت، غبار بدبینی از دیده برگیرند و رسانه و خبرنگار را جور دیگر بنگرند.

شاید در روز خبرنگار، هدیه‌ای شایسته‌تر از این برای خانواده نجیب رسانه نباشد که «پیام تغییر» نگاه اصحاب قدرت به جامعه رسانه منتقل شود و در این برهه حساس تاریخ ایران زمین که، هویت و حیات نظام و جامعه با امواج جنگ روانی محافل صهیونی روبروست، همگان برای «احیای اعتبار رسانه» اندیشه کنند و اهتمام ورزند.

باور کنیم که پویایی و بالندگی جامعه در گرو رسانه‌های پرسشگر و خبرنگاران نقّاد است. خاضعانه برای جبران لغزش‌ها و غفلت‌ها نسبت به جایگاه و منزلت حوزه رسانه گام برداریم. بپذیریم که، جامعه‌ای با این پشتوانه و پیشینه تمدنی سزاوار جاماندن از قافله رقابت رسانه‌ای در منطقه نیست.

نباید از نظر دور بداریم که هر گونه ضعف و زوال در نهال صدساله رسانه ایران در عصر ارتباطات تهدیدی برای امنیت و اقتدار ملی است و عوارض این اتفاق ناخجسته همچون؛ انتقال مرجعیت رسانه به خارج بروز خواهد کرد. چراغ هر رسانه‌ای خاموش شود، تاریکخانه تازه‌ای از جنس فساد و رانت و باج‌خواهی قدعلم خواهد کرد.

در این فرصت، به نمایندگی از جامعه بزرگ صنعت پتروشیمی، همت والای جامعه خبری در روشن نگه‌داشتن مشعل آگاهی را ارج می‌نهم و از صمیم قلب آرزوی گشایش فصل نوینی در حیات رسانه‌ها را دارم که در آن خیل کنشگران و فعالان رسانه‌ای به‌دور از دغدغه معیشت و ناپایداری اقتصادی و اجتماعی، عزم و استعداد سرشار خویش را برای ساختن ایران سرفراز به منصه ظهور رسانند.

انتهای پیام/