تثبیت قیمت نفت در پی دیدار احتمالی ترامپ و پوتین

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز پنجشنبه (۱۶ مرداد) ثابت ماند و پس از اعلام کاخ کرملین مبنی بر دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا طی روزهای آینده، از افزایش‌ها در ساعات اولیه معامله‌ها کاسته شد؛ موضوعی که انتظارها برای پایان دیپلماتیک تنش‌های مسکو و کی‌یف را افزایش داده و مانع رشد بیشتر قیمت‌ها شده است.

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۹ و ۲ دقیقه به‌وقت گرینویچ با ۲۱ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش به ۶۷ دلار و ۱۰ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۲۰ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش، ۶۴ دلار و ۵۵ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

هر دو شاخص نفتی در معامله‌های روز چهارشنبه (۱۵ مرداد) پس از سخنان ترامپ درباره پیشرفت در مذاکرات با مسکو، حدود یک درصد کاهش یافته بودند و به پایین‌ترین سطح خود در هشت هفته گذشته رسیدند.

یوری اوشاکوف، دستیار کاخ کرملین، روز پنجشنبه اعلام کرد که ترامپ و پوتین در روزهای آینده در نخستین نشست بین سران دو کشور از سال ۲۰۲۱ ملاقات خواهند کرد.

یک مقام کاخ سفید پیش‌تر گفته بود: احتمال می‌رود ترامپ هفته آینده با پوتین دیدار کند، اگرچه آمریکا همچنان در حال آماده‌سازی برای اعمال تحریم‌های ثانویه، احتمالاً شامل چین، برای فشار بر مسکو به‌منظور صلح با اوکراین است.

جیووانی استانوو، تحلیلگر مؤسسه یوبی‌اس (UBS)، در این باره گفت: قیمت نفت با افزایش اندک از کاهش ذخیره‌سازی‌های نفت خام در آمریکا، افزایش قیمت فروش نفت خام صادراتی عربستان برای تحویل به بازار آسیا و افزایش واردات نفت خام چین در ماه ژوئیه سود برده، اما اخبار مربوط به دیدار احتمالی ترامپ و پوتین در هفته آینده، این افزایش را محدود کرده است.

روسیه دومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان پس از ایالات متحده به شمار می‌آید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه (۱۵ مرداد) اعلام کرده بود که ذخیره‌سازی‌های نفت خام این کشور در هفته منتهی به یکم اوت (دهم مرداد) با ۳ میلیون بشکه کاهش به ۴۲۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه رسیده؛ رقمی که از کاهش پیش‌بینی‌شده ۵۹۱ هزار بشکه‌ای در نظرسنجی رویترز فراتر رفته است.

در چین، واردات نفت خام در ماه ژوئیه نسبت به ماه ژوئن ۵.۴ درصد کاهش یافت، اما همچنان ۱۱.۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته میلادی افزایش نشان می‌دهد و تحلیلگران انتظار دارند فعالیت پالایشگاهی در کوتاه‌مدت ثابت باقی بماند.

عربستان، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، روز چهارشنبه قیمت نفت خام صادراتی خود را برای تحویل به خریداران آسیایی در ماه سپتامبر افزایش داد؛ دومین افزایش ماهانه پیاپی که به‌دلیل محدودیت عرضه و تقاضای مطلوب رخ داده است.

با این حال، تردیدها درباره اقتصاد کلان جهانی، از جمله تصمیم آمریکا برای اعمال مجموعه‌ای تازه از تعرفه‌ها بر کالاهای هندی، مانع از افزایش بیشتر قیمت‌های نفت شده است.

ترامپ روز چهارشنبه با اشاره به ادامه واردات نفت روسیه از سوی هند، تعرفه ۲۵ درصدی تازه بر کالاهای این کشور وضع کرد که از ۲۸ اوت (ششم شهریور) اجرایی می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد که ممکن است تعرفه‌های بیشتری بر چین اعمال شود.

