اجرای پروژه ۱۳۴ واحدی در فاز ۳ مهرگان با فناوری نوین LSF
عملیات اجرایی ساخت ۱۳۴ واحد مسکونی در فاز سوم این شهرک با بهرهگیری از فناوری نوین LSF مورد بازدید قرار گرفت. این پروژه نمونهای از تلاش برای تحقق هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در حوزه ساختوساز نوین است.
به گزارش ایلنا ، امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد، در جریان بازدید از پروژههای در حال احداث شهرک مهرگان مشهد، پروژه ۱۳۴ واحدی در فاز سوم این شهرک که با استفاده از فناوریهای نوین و روش LSF (سازههای فولادی سبک) در حال ساخت است، مورد بازدید قرار گرفت.
وحید دایی، مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، با اشاره به اهداف برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه تأکید شده است که ۱۵ درصد از تولید مسکن کشور باید با بهرهگیری از فناوریهای نوین انجام شود. در همین راستا، پروژه ۱۳۴ واحدی فاز ۳ مهرگان با این فناوری در حال احداث است.
وی در تشریح مزایای این روش عنوان کرد: ساخت اسکلت سازه در مدت یک هفته، ایمنی بالا در برابر زلزله (بدون آوار یا انفجار)، و صرفهجویی در مصرف انرژی به واسطه استفاده از عایقهای پشم سنگ، از جمله ویژگیهای کلیدی این فناوری هستند.
دایی با اشاره به صرفهجویی در مصرف آب طی فرآیند ساخت افزود: استفاده از روش LSF باعث کاهش ۱۰ درصدی مصرف آب در پروژههای ساختمانی میشود.
به گفته وی، در حال حاضر ۸۸۹۴ واحد مسکونی در سطح استان با بهرهگیری از فناوریهای نوین در حال احداث است که از این تعداد، ۲۵۳ واحد در سایت مهرگان مشهد اجرا میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی همچنین استفاده از این روش را عاملی مؤثر در کاهش هزینه ساخت دانست و گفت: با توجه به سرعت بالای اجرای سازه، بهویژه احداث اسکلت در مدت یک هفته، این فناوری میتواند تأثیر قابلتوجهی در کاهش زمان اجرای پروژهها و به تبع آن، هزینه نهایی ساخت داشته باشد.
وی در پایان بر ضرورت توسعه این روش در سایر پروژههای مسکن تأکید کرد و گفت: با توجه به مزایای متعدد این فناوری، توصیه میشود در ساخت سایر واحدها نیز از روش LSF استفاده شود.