به گزارش ایلنا، معاون وزیر نیرو و دبیر ستاد اربعین حسینی وزارت نیرو گفت: ارائه خدمات زیرساختی مانند آب و برق فقط محدود به ایام اربعین نیست، بلکه این زیرساخت‌ها به‌صورت دائمی ایجاد شده‌ و در طول سال نیز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

احمد حیدری افزود: وضعیت روشنایی معابر و توقفگاه ها در مقایسه با سال گذشته بهبود یافته است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو هم با اشاره به اجرای پروژه‌های بزرگ در خوزستان برای مقابله با گرمای شدید خاطر نشان کرد: اقدامات وزارت نیرو برای تأمین آب و برق پایدار از هفدهم تیرماه آغاز شده تا بتوانیم با شرایط مطلوب در خدمت مردم باشیم. امسال یکی از گرم‌ترین سال‌ها را پشت سر می گذاریم، طبق آمار‌های رسمی، دمای هوا در استان خوزستان بیش از ۴۰ درجه ثبت شده که در مقایسه با سال گذشته کاهش آورد آبی نگران‌کننده‌ای نیز به همراه داشته است.

یزدان رضایی با یادآوری دشواری‌های تأمین آب و برق در این شرایط اقلیمی گفت: نگرانی‌های جدی مردم را با اجرای پروژه‌های زیرساختی برطرف کرده‌ایم.

وی ادامه داد:طرح هایی به ارزش ده هزار میلیارد تومان (ده همت) در خوزستان به بهره‌برداری رسیده که نقش مهمی در مدیریت مصرف، تأمین پایدار منابع و خدمت‌رسانی در گرمای طاقت‌فرسای جنوب کشور داشته‌است.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو تاکید کرد: امسال پنج میلیارد مترمکعب ورودی آب به زنجیره نیروگاه‌های برق‌آبی کشور داشته‌ایم که در مقایسه با سال گذشته افزایش محسوسی داشته است. حدود ۵۴ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور در استان خوزستان قرار دارد که نقش مهمی در تأمین انرژی ایفا کرده‌اند.

رضایی افزود: همه تلاش وزارت نیرو بر این بوده که با توسعه انواع نیروگاه‌ها، به‌ویژه نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر، محدودیت‌های تولید برق را برطرف کند.

وی ادامه داد: در بخش نیروگاه‌های حرارتی، امسال ۶ درصد انرژی بیشتری نسبت به سال گذشته تولید شد و در حوزه تجدیدپذیر‌ها نیز افزایش چشمگیر ۷۰ درصدی را تجربه کردیم.

معاون برنامه‌ریزی وزیر نیرو با تجلیل از همراهی مردم گفت: نقش مردم در مدیریت مصرف بسیار چشمگیر بود و امیدواریم در روز‌های آینده نیز با ادامه این همکاری، شرایط تأمین برق به‌مراتب بهتر شود.

انتهای پیام/