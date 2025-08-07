خبرگزاری کار ایران
هشدار وزیر نیرو در مورد وضعیت آب تهران

هشدار وزیر نیرو در مورد وضعیت آب تهران
وزیر نیرو با اشاره به همزمانی ناترازی آب وبرق گفت: ناترازی‌ها در سراسر کشور مشهود است، اما در برخی استان‌ها شدت بیشتری دارد مانند استان تهران که ۵ سال خشکسالی را تجربه کرده است و هم اکنون از نظر شرایط آبی مطلوب نیست.

به گزارش ایلنا، عباس علی آبادی، وزیر نیرو با اشاره به همزمانی ناترازی آب و برق گفت: ناترازی‌ها در سراسر کشور مشهود است، اما در برخی استان‌ها شدت بیشتری دارد مانند استان تهران که ۵ سال خشکسالی را تجربه کرده است و اکنون از نظر شرایط آبی مطلوب نیست. 

وزیر نیرو به همه شهروندان توصیه کرد: الگوی مصرف آب یعنی مصرف ۱۳۰ لیتر برای هر نفر در روز را رعایت کنند تا دچار مشکلات بزرگتر نشویم.

علی آبادی گفت: همچنین با شهرداری‌ها توافق شد مصرف آب برای  آبیاری و مصارف شهری کاهش دهند و از مردم نیز درخواست می‌کنم از گیاهان کم آب بر استفاده کنند.

 

