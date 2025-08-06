وزیر راه و شهرسازی:
آمادگی ایران برای توسعه حمل و نقل ترکیبی با کشورهای منطقه
وزیر راه و شهرسازی در پنل تامین مالی زیرساختهای حملونقلی کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان، عوامل تاثیر گذار بر فراهم شدن شرایط دستیابی به توسعه حملونقل پایدار در این کشورها را طراحی شبکه منسجم و پیوسته با سرمایه گذاری و تامین مالی از جمله با روش مشارکت عمومی-خصوصی عنوان کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه در پانل تامین مالی زیرساختهای حملونقلی کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان اظهار کرد: این نشست تخصصی با مشارکت کشورهای محصور در خشکی و ترانزیتی، فرصتی کلیدی برای همگرایی و تقویت زیرساختهای حملونقل منطقهای فراهم کرد.
وی افزود: این نشست مهم میتواند سکوی پرتابی برای تحقق اهداف توسعهای و افزایش تجارت ترانزیتی میان این کشورها باشد.
صادق در ادامه گفت: ابتدا از برگزاری این نشست تخصصی که گامی مهم برای تقویت اتصالات حملونقلی و همگرایی کشورهای محصور در خشکی با کشورهای ترانزیتی است، قدردانی میکنم. این نشست میتواند بهعنوان نقشه راهی برای توسعه زیرساختهای ترانزیتی و حملونقل این کشورها عمل کند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه حمل و نقل پایدار و تاب آور نیازمند زیرساختهای مناسب است. از این رو طراحی شبکه زیرساختهای منسجم و پیوسته میان کشورهای خشکیبست و ساحلی، از یک سو و بهکارگیری روش های سرمایه گذاری و تامین مالی در پروژه های مذکور به ویژه روش مشارکت عمومی- خصوصی از سوی دیگر، زمینه های تقویت پیوندهای حملونقلی میان کشورهای خشکیبست و ترانزیتی را فراهم میکند.
وی ادامه داد: ایران اهدافی چون عبور ۲۰ میلیون تن بار ترانزیتی از شرق دریای خزر تا سال ۲۰۲۸ و ۱۵ میلیون تن کالا از غرب دریای خزر تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. تحقق این اهداف، انسجام زیرساختهای منطقه و تقویت تجارت و ترانزیت را به همراه خواهد داشت.
صادق با بیان اینکه در اولویت برنامههای کلان ایران، توسعه زیرساختهای حملونقلی در راهگذرهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد، گفت: پروژههای مهمی همچون اتصال ریلی شلمچه-بصره، بندر چابهار به مرز سرخس، خط آهن رشت-آستارا و سرخس به چشمه ثریا در حال پیشرفت است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: تکمیل این پروژهها به کشورهای خشکیبست امکان میدهد با سرعت و هزینه کمتر به بنادر خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا کنند.
وزیر راه و شهرسازی افزود: ایران همچنین اقداماتی مانند اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی و راهاندازی مسیر ریلی به افغانستان را انجام داده که ظرفیت زیرساختی منطقه را تقویت کرده و دسترسی کشورهای محصور در خشکی به بازارهای جهانی را تسهیل میکند.
وی ادامه داد: با موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آبهای آزاد، ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده، ۱۵ هزار کیلومتر خط آهن، ۱۶ بندر تجاری با ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن و ۲۶ پایانه مرزی، ایران آمادگی دارد ظرفیتهای خود را با کشورهای خشکیبست به اشتراک بگذارد و در تحقق اهداف برنامههای عمل آلماتی، وین و آوازه نقش سازندهای ایفا کند.
صادق ادامه داد: همچنین، امکان همکاری لجستیکی در بنادر چابهار، شهید رجایی و سایر بنادر ایران برای این کشورها فراهم است.
وزیر راه و شهرسازی در پایان، از دولت ترکمنستان و دبیرخانه سازمان ملل برای برگزاری این نشست قدردانی و ابراز امیدواری کرد نتایج آن به تقویت همکاریهای حملونقلی و ترانزیتی منطقه منجر شود.