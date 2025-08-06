آمادگی ایران برای توسعه حمل و نقل ترکیبی با کشورهای منطقه

وی افزود: این نشست مهم می‌تواند سکوی پرتابی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش تجارت ترانزیتی میان این کشورها باشد.

صادق در ادامه گفت: ابتدا از برگزاری این نشست تخصصی که گامی مهم برای تقویت اتصالات حمل‌ونقلی و همگرایی کشورهای محصور در خشکی با کشورهای ترانزیتی است، قدردانی می‌کنم. این نشست می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل‌ونقل این کشورها عمل کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: توسعه حمل و نقل پایدار و تاب آور نیازمند زیرساخت‌های مناسب است. از این رو طراحی شبکه زیرساخت‌های منسجم و پیوسته میان کشورهای خشکی‌بست و ساحلی، از یک سو و به‌کارگیری روش های سرمایه گذاری و تامین مالی در پروژه های مذکور به ویژه روش مشارکت عمومی- خصوصی از سوی دیگر، زمینه های تقویت پیوندهای حمل‌ونقلی میان کشورهای خشکی‌بست و ترانزیتی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: ایران اهدافی چون عبور ۲۰ میلیون تن بار ترانزیتی از شرق دریای خزر تا سال ۲۰۲۸ و ۱۵ میلیون تن کالا از غرب دریای خزر تا سال ۲۰۳۰ تعیین کرده است. تحقق این اهداف، انسجام زیرساخت‌های منطقه و تقویت تجارت و ترانزیت را به همراه خواهد داشت.

صادق با بیان اینکه در اولویت برنامه‌های کلان ایران، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در راهگذرهای شمال-جنوب و شرق-غرب قرار دارد، گفت: پروژه‌های مهمی همچون اتصال ریلی شلمچه-بصره، بندر چابهار به مرز سرخس، خط آهن رشت-آستارا و سرخس به چشمه ثریا در حال پیشرفت است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: تکمیل این پروژه‌ها به کشورهای خشکی‌بست امکان می‌دهد با سرعت و هزینه کمتر به بنادر خلیج فارس و دریای عمان دسترسی پیدا کنند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: ایران همچنین اقداماتی مانند اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی و راه‌اندازی مسیر ریلی به افغانستان را انجام داده که ظرفیت زیرساختی منطقه را تقویت کرده و دسترسی کشورهای محصور در خشکی به بازارهای جهانی را تسهیل می‌کند.

وی ادامه داد: با موقعیت جغرافیایی ممتاز، دسترسی به آب‌های آزاد، ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده، ۱۵ هزار کیلومتر خط آهن، ۱۶ بندر تجاری با ظرفیت ۳۰۰ میلیون تن و ۲۶ پایانه مرزی، ایران آمادگی دارد ظرفیت‌های خود را با کشورهای خشکی‌بست به اشتراک بگذارد و در تحقق اهداف برنامه‌های عمل آلماتی، وین و آوازه نقش سازنده‌ای ایفا کند.

صادق ادامه داد: همچنین، امکان همکاری لجستیکی در بنادر چابهار، شهید رجایی و سایر بنادر ایران برای این کشورها فراهم است.

وزیر راه و شهرسازی در پایان، از دولت ترکمنستان و دبیرخانه سازمان ملل برای برگزاری این نشست قدردانی و ابراز امیدواری کرد نتایج آن به تقویت همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی منطقه منجر شود.