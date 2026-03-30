فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل:
دستگیری ۵ عامل ارتباط با معاندین در آران و بیدگل
فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل گفت: ۵ نفر از عاملان ارتباط با شبکههای معاند در آران و بیدگل شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، قدرتالله صالحان، فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: سربازان گمنام فرماندهی آران و بیدگل، با رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی و دستگیری ۵ نفر از عاملان ارتباط با شبکههای معاند شدند.
وی افزود: برخی از آنها بهعنوان همکاری با رسانههای بیگانه، اطلاعات و پیامهایی را برای آن شبکهها ارسال میکردند.
صالحان تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق تماس با شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ یا ۱۱۴ به اطلاع نهادهای امنیتی و انتظامی برسانند.