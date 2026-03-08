حمله به یک محفل قرآنی در شهرستان جرقویه ۴ نفر شهید داشت

معاون امنیتی و انتظامی استانداری اصفهان گفت: صبح امروز دشمن آمریکایی صهیونی به یک محفل قرآنی در شهرستان جرقویه حمله کرد و منجر به شهادت چهار بانو شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی اظهار کرد: به دنبال تجاوز امروز صبح هواگردهای دشمن امریکایی_صهیونی به مناطقی از استان اصفهان، چهار نفر از بانوان حاضر در یک محفل قرآنی در شهر محمدآباد، به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه این جنایت بار دیگر نشان داد که دشمنان در هدف قرار دادن مردم عادی و غیر نظامی هیچ ابایی نداشته و رحمی نیز به اعتقادات دینی و مذهبی مناطق هدف خود نشان نمی دهند، تصریح کرد: امروز هم چنین در تهاجم های نظامی به فلاورجان سه شهید و در نجف آباد نیز ۲۳ شهید داشتیم.

صالحی افزود: شهدای دیگری نیز امروز در سایر شهرستان ها داشتیم که گزارش تکمیلی تعداد کل شهدا در روز یکشنبه تا ساعاتی دیگر از طریق رسانه های رسمی اعلام می شود.

 

