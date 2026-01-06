دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:
ضرورت حضور نماینده کارگران در جلسات دولت/ جدیت در پیگیری مشکلات جامعه کارگری لازم است
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در نامهای به دکتر پزشکیان ریاست جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد حضور نمایندهای از جانب کارگران و بازنشستگان در جلسات هیئت دولت و بیان مشکلات و معضلات جامعه کارگری در حوزه معیشت، درمان و رفاه پیگیری شود.
متن نامه بدین شرح است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر پزشکیان
با سلام و احترام
در خبرها آمده بود جنابعالی پس از بررسی مشکلات اصناف دستور داده بودید که نماینده اصناف بهصورت مستمر ماهیانه یکبار در جلسات هیات دولت شرکت کند و از نزدیک مشکلات این قشر را مطرح نماید. ضمن تقدیر از این اقدام لازم است در جریان مشکلات کارگران و بازنشستگان نیز قرار گرفته تا شاید به این نتیجه برسید که مشکلات کارگران و بازنشستگان بدتر و مشکلات آنها بیشتر از اصناف است.
جناب پزشکیان به عنوان یک خادم در خانه کارگر که بزرگترین و فراگیرترین تشکل صنفی ـ اجتماعی مدافع حقوق کارگران، بازنشستگان و خانوادههای آنان است وظیفه خود میدانم در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کنونی، مطالبات بحق جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را به استحضار جنابعالی برسانم. جامعهای که بنا بر آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل داده و نقش محوری در تولید، صنعت، خدمات و استمرار چرخه اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی ایفا میکند.
بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را برای «رفع تبعیضهای ناروا»، «ایجاد امکانات عادلانه برای همه» و «تأمین عدالت اجتماعی» به کار گیرد. همچنین مطابق اصل بیستونهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی و رفاه، حقی همگانی دانسته شده و دولت مکلف به تأمین آن برای آحاد ملت، بهویژه کارگران و بازنشستگان است. بدیهی است تحقق این اصول، بدون مشارکت مستقیم و مؤثر نمایندگان واقعی جامعه کارگری و بازنشستگی در فرآیند تصمیمسازیهای کلان، امکانپذیر نخواهد بود.
امروز کارگران و بازنشستگان کشور با چالشهای جدی در حوزه معیشت، دستمزد، درمان، مسکن و کاهش قدرت خرید مواجهاند؛ چالشهایی که فاصله میان درآمد و هزینههای واقعی زندگی را به سطحی نگرانکننده رسانده و با روح عدالت اجتماعی مورد تأکید قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد. استمرار تصمیمگیریها بدون حضور نمایندگان این قشر زحمتکش، عملاً منجر به نادیدهگرفتن واقعیات میدانی زندگی آنان و تعمیق شکافهای اجتماعی خواهد شد.
لذا مجدداً و موکدا عرض میکنم با توجه به جلسات و مذاکرات اخیر جنابعالی با نمایندگان اصناف و تصمیم دولت در خصوص فراهمسازی امکان حضور نماینده اصناف در جلسات هیئت دولت، خانه کارگر تشکیلات اصفهان به استناد اصول یادشده قانون اساسی و در راستای تحقق گفتوگوی اجتماعی و عدالتمحور، بهطور صریح و قاطع خواستار آن است که نمایندهای رسمی، منتخب و مورد قبول جامعه کارگری و بازنشستگان نیز در جلسات هیئت دولت حضور داشته باشد. این مطالبه نه امتیازخواهی صنفی، بلکه حقی قانونی و اجتماعی برای مشارکت قشری است که بار اصلی اقتصاد و تولید کشور را بر دوش دارد.
حضور نماینده کارگران و بازنشستگان در هیئت دولت میتواند موجب انتقال بیواسطه مسائل واقعی این اقشار، اصلاح سیاستهای مزدی و رفاهی، پیشگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و تقویت اعتماد عمومی به دولت شود. بیتردید، این اقدام در راستای تحقق عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و عمل به نص صریح قانون اساسی خواهد بود و میتواند الگویی مؤثر از حکمرانی مشارکتی و مردممحور را رقم بزند.
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، تشکیلات اصفهان انتظار دارد دولت، با التزام عملی به اصول قانون اساسی و با رویکردی عدالتطلبانه، این مطالبه بحق را مورد توجه جدی قرار داده و زمینه حضور مؤثر نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان را در بالاترین سطح تصمیمگیری اجرایی کشور فراهم آورد. این اقدام، نشانهای روشن از عزم دولت در حمایت واقعی از اقشار مولد، زحمتکش و نجیب جامعه خواهد بود.
حمیدرضا امینی
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان