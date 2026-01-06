خبرگزاری کار ایران
دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان:

ضرورت حضور نماینده کارگران در جلسات دولت/ جدیت در پیگیری مشکلات جامعه کارگری لازم است

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در نامه‌ای به دکتر پزشکیان ریاست جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد حضور نماینده‌ای از جانب کارگران و بازنشستگان در جلسات هیئت دولت و بیان مشکلات و معضلات جامعه کارگری در حوزه معیشت، درمان و رفاه پیگیری شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان،   حمیدرضا امینی، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان در نامه‌ای به دکتر پزشکیان ریاست جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد حضور نماینده‌ای از جانب کارگران و بازنشستگان در جلسات هیئت دولت و بیان مشکلات و معضلات جامعه کارگری در حوزه معیشت، درمان و رفاه پیگیری شود.

 متن نامه بدین شرح است:

 ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 جناب آقای دکتر پزشکیان

 با سلام و احترام

 در خبرها آمده بود جنابعالی پس از بررسی مشکلات اصناف دستور داده بودید که نماینده اصناف به‌صورت مستمر ماهیانه یک‌بار در جلسات هیات دولت شرکت کند و از نزدیک مشکلات این قشر را مطرح نماید. ضمن تقدیر از این اقدام لازم است در جریان مشکلات کارگران و بازنشستگان نیز قرار گرفته تا شاید به این نتیجه برسید که مشکلات کارگران و بازنشستگان بدتر و مشکلات آنها بیشتر از اصناف است.

 جناب پزشکیان به عنوان یک خادم در خانه کارگر که بزرگ‌ترین و فراگیرترین تشکل صنفی ـ اجتماعی مدافع حقوق کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان است وظیفه خود می‌دانم در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی کنونی، مطالبات بحق جامعه کارگری و بازنشستگی کشور را به استحضار جنابعالی برسانم. جامعه‌ای که بنا بر آمارهای رسمی، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل داده و نقش محوری در تولید، صنعت، خدمات و استمرار چرخه اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی ایفا می‌کند.

 بر اساس اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را برای «رفع تبعیض‌های ناروا»، «ایجاد امکانات عادلانه برای همه» و «تأمین عدالت اجتماعی» به کار گیرد. همچنین مطابق اصل بیست‌ونهم قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی و رفاه، حقی همگانی دانسته شده و دولت مکلف به تأمین آن برای آحاد ملت، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان است. بدیهی است تحقق این اصول، بدون مشارکت مستقیم و مؤثر نمایندگان واقعی جامعه کارگری و بازنشستگی در فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان، امکان‌پذیر نخواهد بود.

 امروز کارگران و بازنشستگان کشور با چالش‌های جدی در حوزه معیشت، دستمزد، درمان، مسکن و کاهش قدرت خرید مواجه‌اند؛ چالش‌هایی که فاصله میان درآمد و هزینه‌های واقعی زندگی را به سطحی نگران‌کننده رسانده و با روح عدالت اجتماعی مورد تأکید قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد. استمرار تصمیم‌گیری‌ها بدون حضور نمایندگان این قشر زحمت‌کش، عملاً منجر به نادیده‌گرفتن واقعیات میدانی زندگی آنان و تعمیق شکاف‌های اجتماعی خواهد شد.

 لذا مجدداً و موکدا عرض می‌کنم با توجه به جلسات و مذاکرات اخیر جنابعالی با نمایندگان اصناف و تصمیم دولت در خصوص فراهم‌سازی امکان حضور نماینده اصناف در جلسات هیئت دولت، خانه کارگر تشکیلات اصفهان به استناد اصول یادشده قانون اساسی و در راستای تحقق گفت‌وگوی اجتماعی و عدالت‌محور، به‌طور صریح و قاطع خواستار آن است که نماینده‌ای رسمی، منتخب و مورد قبول جامعه کارگری و بازنشستگان نیز در جلسات هیئت دولت حضور داشته باشد. این مطالبه نه امتیازخواهی صنفی، بلکه حقی قانونی و اجتماعی برای مشارکت قشری است که بار اصلی اقتصاد و تولید کشور را بر دوش دارد.

 حضور نماینده کارگران و بازنشستگان در هیئت دولت می‌تواند موجب انتقال بی‌واسطه مسائل واقعی این اقشار، اصلاح سیاست‌های مزدی و رفاهی، پیشگیری از تصمیمات غیرکارشناسی و تقویت اعتماد عمومی به دولت شود. بی‌تردید، این اقدام در راستای تحقق عدالت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی نظام و عمل به نص صریح قانون اساسی خواهد بود و می‌تواند الگویی مؤثر از حکمرانی مشارکتی و مردم‌محور را رقم بزند.

 خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران، تشکیلات اصفهان انتظار دارد دولت، با التزام عملی به اصول قانون اساسی و با رویکردی عدالت‌طلبانه، این مطالبه بحق را مورد توجه جدی قرار داده و زمینه حضور مؤثر نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگان را در بالاترین سطح تصمیم‌گیری اجرایی کشور فراهم آورد. این اقدام، نشانه‌ای روشن از عزم دولت در حمایت واقعی از اقشار مولد، زحمت‌کش و نجیب جامعه خواهد بود.

 حمیدرضا امینی

 دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان

