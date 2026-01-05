محموله لوازم خانگی و آرایشی قاچاق در شهرضا توقیف شد
جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: یک دستگاه کامیون حامل ۱۴۰ هزار عدد لوازم خانگی و آرایشی بهداشتی قاچاق به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا توقیف شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، سردار حسین بساطی، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.
وی افزود: مأموران در بازرسی صورتگرفته از این کامیون بیش از 140 هزار عدد انواع لوازمخانگی و لوازم آرایشی بهداشتی خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.
بساطی ارزش محموله قاچاق کشف شده را 100میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دراینرابطه برای راننده متخلف کامیون پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.