محموله لوازم خانگی و آرایشی قاچاق در شهرضا توقیف شد

به گزارش ایلنا از اصفهان، سردار حسین بساطی، جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی شهرستان شهرضا حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی صورت‌گرفته از این کامیون بیش از 140 هزار عدد انواع لوازم‌خانگی و لوازم آرایشی بهداشتی خارجی قاچاق که فاقد هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

بساطی ارزش محموله قاچاق کشف شده را 100میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دراین‌رابطه برای راننده متخلف کامیون پرونده تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.

