تقویت تولید و اشتغال، اولویت تشکل‌های کارفرمایی است/ضرورت نگاه بلندمدت به اشتغال در بخش کشاورزی

تقویت تولید و اشتغال، اولویت تشکل‌های کارفرمایی است/ضرورت نگاه بلندمدت به اشتغال در بخش کشاورزی
مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی استان اصفهان در سالن اجتماعات اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، در این جلسه، پس از استماع گزارش عملکرد هیئت‌مدیره، خزانه‌دار و بازرس، انتخابات اعضای جدید هیئت‌مدیره و بازرس در دستور کار قرار گرفت.

در پایان رأی‌گیری، عزیزاله امین، مهدی طاهری، علی جلالی، کوروش کیقبادی، مصداق امین، محمد ربیعی و برزو نصیری به‌عنوان اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌مدیره و آقایان سیدشهاب افضل و سلمان ساعی به‌عنوان بازرسان انجمن انتخاب شدند.

در ادامه، هیئت‌مدیره جدید تشکیل جلسه داد و عزیزاله امین به‌عنوان رئیس، علی جلالی به‌عنوان نایب‌رئیس و کوروش کیقبادی به‌عنوان خزانه‌دار هیئت‌مدیره انتخاب شدند. همچنین در این جلسه، عارف سپهری به‌عنوان دبیر جدید انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی استان اصفهان معرفی شد.

در ادامه عزیزاله امین، رئیس هیئت‌مدیره جدید انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی استان اصفهان با اشاره به اهمیت جایگاه تشکل‌های صنفی کارفرمایی در شرایط کنونی بخش کشاورزی گفت: تولیدکنندگان سبزی و صیفی، به‌ویژه در بخش گلخانه‌ای، علاوه بر تأمین امنیت غذایی، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارند و استمرار فعالیت آن‌ها به‌طور مستقیم با معیشت نیروی کار این بخش گره خورده است.

وی با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان اظهار کرد: افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت منابع آب و انرژی، نوسانات بازار و مشکلات تأمین نهاده‌ها از جمله مسائلی است که تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند. تشکل‌های صنفی کارفرمایی می‌توانند با هم‌افزایی اعضا و گفت‌وگوی مستمر با نهادهای تصمیم‌گیر، نقش مهمی در کاهش این فشارها و ایجاد ثبات نسبی در فضای تولید ایفا کنند.

امین ضمن قدردانی از مدیران دوره گذشته انجمن با تأکید بر اهمیت انتقال تجربه و دانش عملی در میان تولیدکنندگان افزود: بسیاری از تولیدکنندگان باسابقه، تجربیات ارزشمندی در حوزه‌های فنی، بهره‌وری، مدیریت منابع و نیروی انسانی دارند که می‌تواند به ارتقای عملکرد واحدهای تولیدی و کاهش ریسک فعالیت در این بخش کمک کند؛ ازاین‌رو انتقال تجربه‌های موفق تولید، مدیریت و بازرگانی میان اعضا می‌تواند به‌صورت هدفمند در انجمن پیگیری شود.

وی همچنین بر ضرورت نگاه بلندمدت به اشتغال در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: هر واحد تولیدی که به دلیل مشکلات اقتصادی از چرخه تولید خارج شود، به‌معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی و آسیب به نیروی کار است. بنابراین حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از اشتغال پایدار، یک اولویت اساسی به‌شمار می‌رود.

در ادامه، عارف سپهری، دبیر جدید انجمن با تأکید بر لزوم نگاه علمی و اقتصادی به تولید سبزی و صیفی اظهار کرد: تصمیم‌گیری‌های صنفی زمانی اثربخش خواهد بود که مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی، بهره‌وری منابع و پایداری تولید باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های دبیرخانه انجمن افزود: تعامل مثبت با ادارات و نهادهای ذی‌ربط  و سایر تشکل‌های صنفی در چارچوب سیاست‌های کلی هیئت‌مدیره، جزو اولویت‌های انجمن به‌شمار می‌آید تا از ظرفیت‌های فنی و علمی برای حمایت از تولیدکنندگان و نیروی کار فعال در این بخش استفاده شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سبزی و صیفی استان اصفهان، افزایش بهره‌وری مصرف آب و انرژی را یکی از محورهای اصلی فعالیت انجمن در دوره جدید دانست و گفت: افزایش بهره‌وری منابع، به‌ویژه در تولیدات گلخانه‌ای، علاوه بر کاهش هزینه‌ها، به حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کمک می‌کند.

سپهری همچنین بر ضرورت مدیریت زنجیره ارزش تأکید کرد و افزود: از تولید تا بازار و صادرات، باید زنجیره‌ای منسجم شکل بگیرد تا هم تولیدکننده و هم نیروی کار از ثبات اقتصادی برخوردار شوند.

