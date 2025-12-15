خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آزادی ۱۸ زندانی زن در پویش «مهر فاطمی» در اصفهان

آزادی ۱۸ زندانی زن در پویش «مهر فاطمی» در اصفهان
کد خبر : 1728109
لینک کوتاه کپی شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۱۸ زندانی زن در پویش «مهر فاطمی» به مناسبت ایام شهادت و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به همت خیرین خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز دوشنبه در جلسه هیات امنای ستاد دیه استان اصفهان، مجموع بدهی زنان زندانی آزاد شده را ۱۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این پویش با هدف کمک به آزادی محکومان جرائم غیرعمد زن استان برگزار شد.

وی، همچنین به آزادی ۶۱۴ زندانی جرایم مالی و غیرعمد با مجموع بدهی بیش از ۱۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال تا پایان آبان سال جاری اشاره کرد.

رییس کل دادگستری اصفهان افزود: از مبلغ یاد شده نزدیک به یک هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال مربوط به اخذ گذشت شکات، حدود ۳۷۰ میلیارد ریال آورده و نقدینگی محکومان، ۱۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال پذیرش اعسار محکومان، بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و بیش از ۶۸۰ میلیارد ریال مربوط به کمک‌های بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.

وی با بیان اینکه از مجموع ۶۱۴ زندانی آزاد شده ۵۷۴ نفر مرد و ۴۰ نفر زن بودند یادآور شد: در این میان پذیرش اعسار محکومان شاهد رشد قابل توجه ۸۳ درصدی است.

حجت‌الاسلام جعفری، از مردم نیکوکار و نوع دوست استان اصفهان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان به‌ویژه مددجویان زندان پیشتاز بوده‌اند، قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری