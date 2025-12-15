آزادی ۱۸ زندانی زن در پویش «مهر فاطمی» در اصفهان
رییس کل دادگستری استان اصفهان از آزادی ۱۸ زندانی زن در پویش «مهر فاطمی» به مناسبت ایام شهادت و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) به همت خیرین خبر داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، حجتالاسلام والمسلمین اسدالله جعفری روز دوشنبه در جلسه هیات امنای ستاد دیه استان اصفهان، مجموع بدهی زنان زندانی آزاد شده را ۱۷۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این پویش با هدف کمک به آزادی محکومان جرائم غیرعمد زن استان برگزار شد.
وی، همچنین به آزادی ۶۱۴ زندانی جرایم مالی و غیرعمد با مجموع بدهی بیش از ۱۹ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال تا پایان آبان سال جاری اشاره کرد.
رییس کل دادگستری اصفهان افزود: از مبلغ یاد شده نزدیک به یک هزار و ۹۲۰ میلیارد ریال مربوط به اخذ گذشت شکات، حدود ۳۷۰ میلیارد ریال آورده و نقدینگی محکومان، ۱۶ هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال پذیرش اعسار محکومان، بیش از ۳۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی و بیش از ۶۸۰ میلیارد ریال مربوط به کمکهای بلاعوض از محل ستاد و خیران بوده است.
وی با بیان اینکه از مجموع ۶۱۴ زندانی آزاد شده ۵۷۴ نفر مرد و ۴۰ نفر زن بودند یادآور شد: در این میان پذیرش اعسار محکومان شاهد رشد قابل توجه ۸۳ درصدی است.
حجتالاسلام جعفری، از مردم نیکوکار و نوع دوست استان اصفهان که همواره در امور خیر و دستگیری از نیازمندان بهویژه مددجویان زندان پیشتاز بودهاند، قدردانی کرد.