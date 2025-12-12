طلا باید به جایگاه هنر صنعت خود بازگردد
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان، جواهر، نقره و سنگهای قیمتی ایران گفت: طلا در چند سال اخیر به وسیله سرمایهگذاری تبدیل شده اما باید به جایگاه واقعی خود یعنی هنر صنعت بازگردد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، حجت شفایی، ظهر جمعه در آئین بهرهبرداری از سرای زرگرباشی اصفهان گفت: متأسفانه در چند سال گذشته، بانک مرکزی و برخی نهادها باعث تغییر فرهنگ و ذائقه مردم در طلا شدند و بهنوعی از هنر صنعت فاصله گرفتند و به سمت بنگاههای سرمایهگذاری و واسطهگری رفتند. این تغییرات به دلیل اقتصاد غیراستاندارد حاکم بر جامعه رخ داد و مردم هم ناچار به این سمت گرایش پیدا کردند.
وی افزود: امیدواریم با درایت و همفکری بزرگان و جوانانی که در این حوزه فعال هستند، بتوانیم بهترین محصولات را ارائه دهیم و مجدداً فرهنگسازی کنیم تا ارتباط مردم با هنر و مصنوعات دوباره شکل بگیرد.
شفایی تصریح کرد: صنعتی با قدمت ۷ هزارساله داریم که تاکنون دوام آورده و قطعاً میتواند با رویکرد جدید به بقای خود ادامه دهد. طلا همیشه طلا بوده، هست و خواهد بود. مردان و زنان طلایی هم همیشه طلایی خواهند ماند.
*احیای تاریخچه غنی طلا و جواهر در اصفهان
مهدی طباطبایی، مدیر مجموعه سرای زرگرباشی نیز اظهار داشت: پاساژ طلا و جواهر زرگرباشی بهعنوان یک مجموعه مدرن، تمامی نیازهای یک طلافروش را در نظر گرفته و به طور کامل طراحی شده است.
وی افزود: این مجموعه بر روی زمینی به مساحت ۱۲۰۰ مترمربع ساخته شده و در نهایت با زیربنای ۷۵۰۰ مترمربع، شامل ۶ طبقه است که در مجموع ۸۹ واحد تجاری با ویترینهای طلا و جواهر در آن وجود دارد.
طباطبایی افزود: در این مجموعه، واحدهای کارگاهی نداریم، اما دو واحد برای تعمیرات در نظر گرفته شده است. یکی از ویژگیهای منحصربهفرد این پاساژ، سیستم اعتبارسنجی است که به خریداران این امکان را میدهد تا طلا و جواهر خریداری شده را با شناسنامهای که شامل عیار، ساخت و دستمزد است، دریافت کنند.
مدیر مجموعه سرای زرگرباشی گفت: باتوجهبه شرایط اقتصادی و تورم، پیشبینی کردهایم که استقبال از این پاساژ بالا خواهد بود. ما سعی کردهایم تا اعتبار لازم را به خریداران و فروشندگان بدهیم تا بتوانند از یک مکان امن خریدوفروش کنند. همچنین، باتوجهبه تاریخچه غنی طلا و جواهر در اصفهان، هدف ما احیای این بافت تاریخی با استفاده از طراحی مدرن است.
*راهاندازی شهرک طلا در اصفهان
ابراهیم حبیباللهی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر و سنگهای قیمتی استان اصفهان اظهار داشت: ایجاد مراکز عرضه مصنوعات طلای اصفهان در احیای سبد اقتصادی خانوارها نقش حیاتی دارد.
وی با اشاره به جایگاه این مراکز در اقتصاد صنعت طلا افزود: هر واحد تولیدی که در حوزه فروش مصنوعات طلا در استان اصفهان ایجاد میشود، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، اشتغالزایی معادل حدود ۱۰ نفر در کل زنجیره صنعت طلا (تولیدی و بنکداری) ایجاد میکند. از این رو، هر واحد فروش مصنوعات در اصفهان حامی یک کارگاه با حدود ۵ نفر اشتغال است.
حبیباللهی، سرای زرگرباشی را یک اثر ماندگار و تاریخی در حوزه طلا توصیف کرد و بیان داشت: سیستم طلایی امروز نیازمند چنین مراکزی است تا بتواند فرهنگ و ذائقه ایرانی را مجددا به سمت خرید مصنوعات هدایت کند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره آینده مراکز عرضه، خبر از پروژههای بزرگتری داد و اظهار داشت: در کمتر از شش ماه آینده، کلنگ یک پروژه دیگر در اصفهان به زمین خواهد خورد که طبق آمارها، میتواند بین ۳ تا ۵ درصد تولید مصنوعات کارگاههای اصفهان را افزایش دهد.
حبیبالهی با اشاره به موضوع ساماندهی تولید خاطرنشان کرد: در حال حاضر درگیر فرآیند استانداردسازی کارگاههای طلاسازی هستیم تا از لحاظ زیستمحیطی استانداردها را پوشش دهیم. هدف نهایی این است که شهرک طلا در مکانی مناسب راهاندازی شود تا کارگاهها در آنجا مستقر شوند.