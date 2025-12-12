استاندار اصفهان:
اصفهان بیش از ۱۲ درصد صنعت کشور را در اختیار دارد
استاندار اصفهان گفت: اصفهان بهعنوان شهر علم، هنر و صنعت، ظرفیتهای بزرگی در حوزه طلا و جواهر دارد. استان اصفهان بیش از ۱۲ درصد صنعت کشور را در اختیار دارد و حوزههایی مانند صنعت سنگ و همچنین طلا و جواهر، از ظرفیتهای کمنظیر این استان به شمار میروند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد ظهر جمعه در آئین بهرهبرداری از سرای زرگرباشی اصفهان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی این استان اظهار کرد: اصفهان از گذشته شهری علمی، دانشمحور، هنری و صنعتی بوده و صنعتگران آن همواره جزو بهترینها محسوب میشدهاند. زمانی که صنعت با هنر تلفیق شود، بدون تردید محصولات بسیار فاخر و ارزشمندی تولید خواهد شد.
وی افزود: امروز نیز استان اصفهان بیش از ۱۲ درصد صنعت کشور را در اختیار دارد و حوزههایی مانند صنعت سنگ و همچنین طلا و جواهر، از ظرفیتهای کمنظیر این استان به شمار میروند. اصفهان در حوزه طلا و جواهر رتبه نخست کشور را دارد و این جایگاه ایجاب میکند که فضای مناسبی برای معرفی، عرضه و نمایش این تولیدات ارزشمند فراهم شود.
استاندار اصفهان با بیان اینکه سرای زرگرباشی میتواند به یکی از مراکز اصلی این حوزه تبدیل شود، گفت: این مجموعه که با سرمایهگذاری بخش خصوصی راهاندازی شده، دارای 89 واحد فعال است و میتواند به ارتقای استانداردهای تولید و عرضه طلا و جواهر کمک کند.
جمالینژاد با اشاره به نشستهای برگزار شده با زرگران و طلاسازان اصفهان بیان کرد: یکی از دغدغههای فعالان این صنف، انتقال «میز طلا» به تهران بود که باعث شد اصفهان در سالهای اخیر از این ظرفیت محروم شود، اما خوشبختانه تصمیم بر این شد که این میز دوباره به اصفهان بازگردد و با همفکری و همکاری، جایگاه واقعی این شهر در بازار طلا و جواهر احیا شود.
وی ادامه داد: باید بررسی کنیم چگونه میتوان استانداردها را رعایت کرد، بهترین محصولات را ارائه داد و در عین حال شرایطی فراهم کرد که مردم، بهویژه زوجهای جوان، بتوانند با پرداختی متناسب و شرایط مناسبتری اقدام به خرید طلا و جواهر کنند.
استاندار اصفهان اظهار کرد: در همین راستا تصمیماتی اتخاذ شد تا برای اقشار کمبرخوردار نیز از ظرفیت این فضا استفاده شود و همه مردم بتوانند از ثمرات این مجموعه بهرهمند شوند. هدف این است که در شرایط اقتصادی سخت، حلاوت و شیرینی این اقدامات به کام همه مردم بنشیند.
جمالینژاد با اشاره به موقعیت مناسب سرای زرگرباشی تصریح کرد: این مکان پیش از این نیز بهعنوان یک برند شناخته میشد و امروز با تجهیزات، امکانات و دستگاههای پیشرفتهای که در آن به کار گرفته شده، میتواند الگویی موفق برای توسعه در سایر نقاط اصفهان باشد.
وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش مجموعه بر این است که فعالان حوزه تولید، ساختوساز و فروش طلا و جواهر در این سرا از امنیت کامل برخوردار باشند و این مدل میتواند در نقاط دیگر استان نیز تکثیر شود. سرای زرگرباشی بدون تردید یک مجموعه پیشرو و خطشکن در این حوزه خواهد بود.
*سرای زرگرباشی زمینهساز رونق اقتصادی اصفهان است
علیرضا نعمتبخش، ایدهپرداز، سازنده و سرمایهگذار مجموعه سرای زرگرباشی نیز اظهار داشت: در منطقه بافت قدیمی اصفهان و در مجاورت مسجد جامع، به طراحی و ساخت مجموعهای پرداختهایم که به طور کامل با معماری و شرایط این بافت تاریخی همخوانی دارد.
وی افزود: این بنا در ۶ طبقه طراحی شده است که شامل سهطبقه تجاری و سهطبقه پارکینگ اختصاصی است. واحدهای تجاری با مساحت متوسط ۲۵ مترمربع، به صنف طلا، جواهر، ساعت و نقره و صنایع وابسته اختصاص یافتهاند.
نعمتبخش تصریح کرد: از نظر امنیتی، تدابیر ویژهای اتخاذ کردهایم. تمامی ورودیها به شیشههای ضد تهاجم مجهز هستند و پارکینگ هم شامل دو گیت کنترل، یکی برای نگهبانی و یکی که به دوربینهای پلاک خوان متصل است. همچنین، کل مجموعه تحت نظارت دوربینهای مداربسته قرار دارد و نیروی انتظامی بهصورت ۲۴ ساعته در محل مستقر است.
وی افزود: فضایی برای عکاسی در نظر گرفته شده تا نیاز به خروج طلا از مجموعه برای عکاسی برطرف شود. این عکاسی بهصورت داخلی انجام میگیرد و مانیتورهای ورودی امکان نمایش تبلیغات واحدها را فراهم میکنند.
نعمتبخش بیان داشت: هدف ما از ایجاد این مجموعه، حفظ و احترام به بافت تاریخی منطقه و همچنین استفاده از سیستمهای مدرن در کنار اصالت تاریخی است. باتوجهبه سابقه طولانی رونق طلا در این منطقه، ما تلاش کردهایم تا این دیدگاه را با فناوریهای روز هماهنگ کنیم و از مزایای بافت تاریخی بهرهبرداری نماییم. بدین ترتیب، این مجموعه نهتنها به حفظ هویت فرهنگی منطقه کمک میکند بلکه زمینهساز رونق اقتصادی هم خواهد بود.