یک بازار طلای جدید در اصفهان بهره برداری میشود
سرای زرگرباشی به عنوان یک مرکز جدید خرید طلا در اصفهان به زودی افتتاح رسمی میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، علیرضا نعمتبخش، مالک و سرمایهگذار سرای زرگرباشی عصر امروز در نشست خبری اظهار کرد: سرای زرگرباشی، مرکز مدرن طلای اصفهان با 89 واحد تجاری، روز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ بهصورت رسمی افتتاح میشود؛ مجموعهای مدرن، ایمن و مطابق با استانداردهای روز دنیا که قرار است تجربه خرید طلا در اصفهان را ارتقا دهد.
وی گفت: این مرکز تجاری در قلب بافت تاریخی و اقتصادی اصفهان قرار دارد. نزدیکی به مسجد جامع اصفهان و میدان نقشجهان و مسیرهای اصلی دسترسی، این مجموعه را به یک مقصد مناسب برای بازدیدکنندگان تبدیل کرده است.
این فعال اقتصادی اضافه کرد: سرای زرگرباشی با الهام از میراث زرگری اصفهان و بهرهگیری از معماری مدرن، ترکیبی از شکوه سنت و کیفیت روز را به نمایش میگذارد. این پروژه از ابتدا با کاربری اختصاصی طلا و جواهر طراحی شده و تمامی زیرساختهای امنیتی، فنی و معماری آن با نیازهای این صنف هماهنگ است.
مالک و سرمایهگذار این پروژه افزود: سرای زرگرباشی استانداردهای تازهای را به بازار طلا و جواهر اصفهان وارد خواهد کرد و قطب جدید این صنعت در مرکز شهر خواهد بود. فعالیت تخصصی ما در حوزه طلا، جواهر، نقره و زیورآلات، این مجموعه را به نبض و مرجع خرید جواهرات اصفهان تبدیل میکند.
وی همچنین گفت: وجود بام سبز، رستوران، کافیشاپ و اتاق مادر و کودک، سبب افزایش رفاه و ماندگاری بیشتر مشتریان میشود و توجه ویژه به معماری سنتی در کنار مدرنترین فضاهای فروش جواهرات در کشور، هویت منحصربهفرد سرای زرگرباشی را شکل داده است.