به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، علیرضا نعمت‌بخش، مالک و سرمایه‌گذار سرای زرگرباشی عصر امروز در نشست خبری اظهار کرد: سرای زرگرباشی، مرکز مدرن طلای اصفهان با 89 واحد تجاری، روز ۲۲ آذرماه ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی افتتاح می‌شود؛ مجموعه‌ای مدرن، ایمن و مطابق با استانداردهای روز دنیا که قرار است تجربه خرید طلا در اصفهان را ارتقا دهد.

وی گفت: این مرکز تجاری در قلب بافت تاریخی و اقتصادی اصفهان قرار دارد. نزدیکی به مسجد جامع اصفهان و میدان نقش‌جهان و مسیرهای اصلی دسترسی، این مجموعه را به یک مقصد مناسب برای بازدیدکنندگان تبدیل کرده است.

این فعال اقتصادی اضافه کرد: سرای زرگرباشی با الهام از میراث زرگری اصفهان و بهره‌گیری از معماری مدرن، ترکیبی از شکوه سنت و کیفیت روز را به نمایش می‌گذارد. این پروژه از ابتدا با کاربری اختصاصی طلا و جواهر طراحی شده و تمامی زیرساخت‌های امنیتی، فنی و معماری آن با نیازهای این صنف هماهنگ است.

مالک و سرمایه‌گذار این پروژه افزود: سرای زرگرباشی استانداردهای تازه‌ای را به بازار طلا و جواهر اصفهان وارد خواهد کرد و قطب جدید این صنعت در مرکز شهر خواهد بود. فعالیت تخصصی ما در حوزه طلا، جواهر، نقره و زیورآلات، این مجموعه را به نبض و مرجع خرید جواهرات اصفهان تبدیل می‌کند.

وی همچنین گفت: وجود بام سبز، رستوران، کافی‌شاپ و اتاق مادر و کودک، سبب افزایش رفاه و ماندگاری بیشتر مشتریان می‌شود و توجه ویژه به معماری سنتی در کنار مدرن‌ترین فضاهای فروش جواهرات در کشور، هویت منحصربه‌فرد سرای زرگرباشی را شکل داده است.

