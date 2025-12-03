یک فعال اقتصادی عنوان کرد:
جهش کیفیت در صنعت روشنایی ایران / هشدار نسبت به پیامدهای سیاستهای ارزی چندنرخی بر تولیدی
مدیرعامل شرکت گلنور با تأکید بر ارتقای کیفیت محصولات روشنایی کشور تا سطحی فراتر از استانداردهای جهانی، اعلام کرد: این مجموعه توانسته علاوهبر توسعه صادرات، نقش مهمی در صرفهجویی انرژی و اجرای پروژههای ملی ایفا کند. وی در عین حال، سیاستهای ارزی چندنرخی را یکی از جدیترین تهدیدها برای آینده صنعت ایران دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، محمد امینی، مدیرعامل شرکت گلنور، در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به سابقه ۳۵ ساله این مجموعه در صنعت روشنایی کشور گفت: شعار اصلی ما تولید محصولاتی با کیفیت فراتر از استانداردهای جهانی و با قیمت رقابتی بوده است؛ شعاری که امروز به یک دستاورد ملموس تبدیل شده و باعث گسترش حضور ما در بازارهای بینالمللی شده است.
امینی با بیان اینکه گلنور اکنون یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات روشنایی در خاورمیانه است، افزود: در سالهای اخیر موفق شدهایم چراغهای همه استادیومهای مهم کشور را با استانداردهای جهانی طراحی و نصب کنیم. دیگر نیازی به واردات چراغهای گرانقیمت خارجی نیست و حتی فیفا در بازدیدهای اخیر، نور ورزشگاهها را بهعنوان نخستین بخش مورد تأیید اعلام کرده است.
مدیرعامل گلنور با اشاره به فعالیتهای گسترده این شرکت در حوزه بهینهسازی انرژی گفت: در پروژه اصلاح روشنایی شهری، تبدیل چراغهای قدیمی نارنجی به مدلهای جدید و پربازده سفید، تاکنون به صرفهجویی معادل یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی منجر شده است. این طرح در سراسر اصفهان و در شهرهایی مانند مشهد و تهران نیز در حال اجراست.
وی افزود: این کاهش مصرف، نقش مهمی در کاهش هزینههای شهری و بهبود کیفیت روشنایی عمومی داشته است.
امینی با اشاره به فعالیت هزار نیروی مستقیم و دو هزار نیروی غیرمستقیم در گلنور، گفت: امروز ۲۵۰ زندانی نیز در قالب طرحهای اشتغالزایی در کارخانه و داخل زندان مشغول کار هستند. این اقدام یک فرهنگسازی جدید است که میتواند الگوی بسیاری از صنایع کشور باشد.
وی همچنین از تشکیل تیم بسکتبال گلنور و حمایت این مجموعه از ورزش استان خبر داد و تأکید کرد: ورزش منافع مالی فوری ندارد اما اثرات اجتماعی آن بسیار گسترده است. امیدواریم صنایع بیشتری برای حمایت از استعدادهای ورزشی وارد عمل شوند.
مدیرعامل گلنور در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از سیاستهای ارزی موجود گفت: چندنرخی بودن ارز یعنی رانت؛ و این رانت به شدت صنایع را زمینگیر میکند. بخش بزرگی از مواد اولیه ما وابسته به ارز است و در سال جاری تنها یکبیستم نیاز ارزی ما تأمین شد. اگر این روند ادامه یابد، سال آینده با کمبود جدی مواد اولیه مواجه خواهیم شد.
وی از رسانهها خواست درباره این موضوع شفافسازی کنند و افزود: افرادی که ارز نیمایی میگیرند، محصول را با قیمت ارز آزاد میفروشند و این اختلاف سنگین به جیب عدهای خاص میرود؛ نه تولیدکننده و نه مصرفکننده از آن بهرهای نمیبرند.
به گفته وی، بهطور متوسط ۲۰ درصد از محصولات گلنور صادر میشود و این عدد در برخی گروههای محصولی بالاتر است.