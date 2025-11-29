به گزارش ایلنا از اصفهان، با توجه به شیوع نگران‌کننده بیماری تب برفکی در تعدادی از دامداری‌های شیری صنعتی و غیرصنعتی کشور و همچنین استان اصفهان صبح امروز جلسه فوق‌العاده و تخصصی با حضور مقامات عالی‌رتبه کشوری و استانی در این باره برگزار شد.

در این نشست با حضور استاندار اصفهان مشکلات و چالش‌های ناشی از شیوع بیماری تب برفکی مطرح شد و رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز در خصوص وضعیت موجود و راهکارهای پیشگیرانه اطلاع رسانی کرد.

مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در این نشست با تأکید بر تأمین اعتبار ملی و صدور مجوزهای لازم برای ایجاد آزمایشگاه مرجع ویروس‌شناسی و تولید واکسن اظهار کرد: لازم است با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز آموزشی و پژوهشی، گامی اساسی در جهت خودکفایی در تولید واکسن و تشخیص سریع بیماری برداشته شود.

وی با تأکید بر اینکه اصفهان در خط مقدم مبارزه با تب برفکی است، افزود: تخصیص اعتبارات و تسهیلات ملی ویژه استان اصفهان برای مقابله مؤثر با این بحران، ضروری است.

جمالی‌نژاد با اشاره به لزوم حمایت لجستیکی و تجهیز تیم‌های تخصصی ملی عنوان کرد: تأمین پشتیبانی لجستیکی و تجهیز تیم‌های تخصصی برای مقابله سریع و مؤثر با بیماری تب برفکی در دستور کار قرار گیرد.

استاندار اصفهان کنترل و پیشگیری از سرایت بیماری را ضروری دانست و گفت: اتخاذ تدابیر جدی برای کنترل و پیشگیری از سرایت بیماری به سایر دامداری‌ها، به ویژه حفاظت از دام سبک استان، اهمیت بالایی دارد.

وی با اشاره به لزوم پیش‌بینی بسته‌های حمایتی و تسهیلاتی برای دامداران آسیب‌دیده تصریح کرد: پیش‌بینی حمایت‌های تسهیلاتی مناسب در سطح ملی برای حمایت از دامداران آسیب دیده، مورد تأکید است.

جمالی‌نژاد افزود: همچنین لازم است رفع فوری نیاز دامداری‌ها به نهاده‌های دامی، به منظور حفظ توان تولیدی و سلامت دام‌ها، در اولویت قرار گیرد.

در پایان جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز بر پیگیری و حمایت همه جانبه در این خصوص تاکید کرد.

