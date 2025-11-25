خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:

توسعه شهرک امیرکبیر کاشان نیازمند ایجاد دسترسی به آزادراه است

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان کاشان ضمن اشاره به تامین تمامی زیر ساخت های مورد نیاز شهرک ماهیان زینتی در کاشان گفت: اگر مجوز دسترسی به آزادراه توسط سازمان راهداری کشور صادر شود طی ماه های پایانی سال واگذاری اراضی به متقاضیان انجام می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشان، محمد جواد بگی با بیان اینکه شهرک صنعتی امیرکبیر و ماهیان زینتی کاشان هر دو به دلیل سهم بالای سرمایه‌گذاری نیازمند دسترسی به آزادراه با هدف تسهیل در آمد و شد و تردد است، تاکید کرد: ساخت تقاطع غیر هم سطح در این دو نقطه نیازمند بیش از یک هزار میلیارد تومان نقدینگی است.

وی افزود: سال ۹۹ مجوز دسترسی به آزاد راه توسط معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کشور برای شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان صادر شد ولیکن هیئت مدیره وقت با وجود انتخاب پیمانکار برای ساخت تقاطع غیر همسطح درخواست ابطال قرارداد و انصراف از ساخت کرده و مانع تحقق این فرصت طلایی شدند.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان ضمن تاکید بر ایجاد دسترسی برای این دو شهرک خاطر نشان کرد: هر چند میتوان با تقسیم مبلغ یک هزار میلیاردی میان حدود ۲۰ شهرک بسیاری از مشکلات را مرتفع ساخت، ولیکن آمادگی برای صرف این اعتبار در این دو نقطه حاکی از اهمیت خاص ایجاد دسترسی برای این شهرک است.

بگی از تخصیص دو هزار ۸۰۰ میلیارد ریال برای احداث تصفیه خانه پساب صنعتی شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان و اجرای این طرح به سبب تامین زمین از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد و تصریح کرد: راه اندازی این پروژه نقش مهمی در تامین منابع پایدار شهرک و همچنین حفاظت از محیط زیست ایفا خواهد کرد.

