مراکز آموزش عالی باید تربیت نیرو را مأموریت خود بدانند

به گزارش ایلنا از اصفهان، فرید نعیمی در آیین اختتامیه هفتمین دوره رویداد «صدرا» با اشاره به اینکه این برنامه یکی از مسیرهای مؤثر برای آشنایی دانشجویان با حداقل‌های بازار کار است، اظهار داشت: صنایع پویا و آینده‌نگر زمانی می‌توانند از نیروی انسانی کارآمد بهره‌مند شوند که از هم‌اکنون برای همکاری ساختارمند با دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه رویداد صدرا به طور سالانه در دو نوبت برگزار می‌شود، توضیح داد: هدف از این تکرار، خروج ارتباط صنعت و دانشگاه از شکل تشریفاتی و تبدیل آن به یک الگوی پایدار و اجرایی است؛ الگویی که طی سال‌های اخیر به بلوغ بیشتری در میان دانشجویان، اساتید و بدنه مدیریتی دانشگاه منجر شده است.

نعیمی افزود: دانشگاه آزاد نجف‌آباد در این دوره علاوه بر همکاری با هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، تعامل با اصناف و مجموعه‌های خرد و متوسط را نیز توسعه داده و مجموعه متنوعی از فرصت‌های شغلی و کارآموزی را پیش‌روی ۳۳ هزار دانشجوی خود قرار داده است.

رئیس دانشگاه آزاد نجف‌آباد با اشاره به مسئولیت اجتماعی مراکز آموزش عالی گفت: همان‌گونه که یک شرکت بزرگ با چندصد نیروی کار وظیفه اجتماعی دارد، دانشگاه نیز با جمعیت گسترده دانشجویی خود باید به همان اندازه مسئولیت‌پذیر باشد و صرفاً به تعداد دانشجویان خود تکیه نکند.

او ترکیب جمعیت دانشجویی دانشگاه را عمدتاً متشکل از رشته‌های علوم انسانی، مدیریت، حقوق، روانشناسی و تربیت بدنی دانست و افزود: کشور علاوه بر نیروهای متخصص این حوزه‌ها، به مهندسان ماهر نیز برای خلق ارزش افزوده نیاز دارد؛ ازاین‌رو تقویت مهارت‌آموزی، به‌ویژه در صنایعی که وابستگی بیشتری به نیروی انسانی دارند، یک ضرورت است.

نعیمی همچنین با تاکید بر اهمیت مهارت‌های ارتباطی خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشجویان هنگام ورود به محیط کار نمی‌دانند چگونه توانمندی‌های خود را بیان کنند یا با صنعتگران ارتباط مؤثر برقرار کنند. رویداد صدرا به دنبال ایجاد اعتمادبه‌نفس و تقویت این مهارت‌هاست.

وی محورهای کارآفرینی، نوآوری، آموزش و امید را پایه حرکت دانشگاه معرفی کرد و گفت: در این مجموعه آموزشی، اساتید و مدیران خود را تنها در جایگاه تدریس یا مدیریت نمی‌بینند و برای نقش تربیتی نیز مسئولیت قائل هستند.

انتهای پیام/