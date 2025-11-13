به گزارش ایلنا از اصفهان، محمد شریعتی اظهار کرد: بامداد امروز آتش سوزی در یک واحد کفاشی در اصفهان به مرکز فرماندهی عملیات آتش نشانی اصفهان گزارش شد.

وی افزود: در پی این تماس، تیم‌های عملیاتی ایستگاه‌های ۷و ۹ به همراه سرآتشیار دستجردی، افسر کشیک وقت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان، آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل با سرعت و دقت وارد عمل شده و ضمن اطفای کامل حریق، چندین سیلندر گاز مایع و مواد قابل اشتعال را از محل خارج کردند تا از گسترش آتش جلوگیری شود.

شریعتی با اشاره به مهار سریع شعله‌ها افزود: نیروهای آتش‌نشانی پس از ایمن‌سازی کامل محیط، محل را برای بررسی علت آتش‌سوزی تحویل کارشناسان مربوط دادند.

وی گفت: خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی گزارش نشده است.

