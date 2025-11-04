پاسخ محکم دانشآموزان اصفهانی به استکبار جهانی در روز ۱۳ آبان
دانشآموزان اصفهانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز را با فریاد «مرگ بر آمریکا» برگزار کردند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مراسم یومالله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز با حضور پرشور مردم، دانشجویان و دانشآموزان در اصفهان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن دستنوشتهها و پلاکاردهایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و با فریاد شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حمایت خود را از مبارزه با استکبار جهانی اعلام کردند. مردم به ویژه دانشآموزان از خیابانهای منتهی به میدان امام (ره) حرکت کرده و با مشتهای گره کرده هر چه فریاد داشتند بر سر آمریکا و استکبار جهانی زدند.
راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در اصفهان همزمان با سراسر کشور، بار دیگر نشاندهنده حضور پرشور و هوشیاری مردم استان اصفهان در پاسداشت آرمانهای انقلاب و مبارزه با استکبار جهانی است.
حجتالاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، نویسنده کتاب «عصر امام خمینی»، در مراسم یومالله ۱۳ آبان در میدان امام خمینی(ره) اظهار داشت: حضور در میدان مبارزه با استکبار جهانی و تجدید بیعت با آرمانهای حضرت امام خمینی و شهدای ایران، یکی از مهمترین وظایف امت است.
وی افزود: تا زمانی که ملت ایران دست به دامان حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) است، هیچ قدرت استکباری قادر به غلبه بر کشور نخواهد بود.
حاجتی با مرور تاریخ روابط ایران و آمریکا، به حضور گسترده مستشاران آمریکایی و سلطه واشنگتن در دوران پهلوی اشاره کرد و افزود: حتی با همکاریهای گسترده شاه ایران و پذیرش امتیازات متعدد، آمریکا هیچگاه از سلطه و فشار خود بر ایران دست نکشید و این دشمنی ریشه در استکبار و اهداف سیطرهطلبانه دارد، نه صرفاً به دلیل تصرف لانه جاسوسی یا شعار مرگ بر آمریکا.
نویسنده کتاب «عصر امام خمینی» خطاب به دانشآموزان گفت: با مطالعه تاریخ معاصر ایران و اسناد موجود، حقایق و توطئههای دشمنان را بشناسند تا در برابر شبههافکنیهای فضای مجازی مقاوم باشند.
وی اضافه کرد: دشمن تلاش دارد نسل امروز را با روایتهای نادرست دچار سردرگمی کند، اما آگاهی از وقایع واقعی و خاطرات تاریخی، بهترین سلاح برای حفظ بصیرت و دفاع از آرمانهای انقلاب است.
حاجتی همچنین به خاطراتی از تعاملات سیاسی و نظامی دوران شاه و قبل از انقلاب اشاره و بیان کرد: بیتوجهی به تاریخ و غفلت از اقدامات سلطهجویانه آمریکا، موجب زیان و مشکلات برای ملت ایران شده است.
وی تاکید کرد: شناخت درست از دشمن، اساس هر گونه اقدام موفق در عرصه سیاست خارجی و دفاع از کشور است.
نویسنده «عصر امام خمینی» خطاب به اساتید، مربیان و والدین توصیه کرد: تاریخ و وقایع واقعی انقلاب و مقاومت ملت ایران را به نسل جوان منتقل کنید، آگاهی از مسیر انقلاب، شناخت دشمن و پایبندی به ارزشهای دینی و انقلابی، تنها راه حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور است.