خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاسخ محکم دانش‌آموزان اصفهانی به استکبار جهانی در روز ۱۳ آبان

پاسخ محکم دانش‌آموزان اصفهانی به استکبار جهانی در روز ۱۳ آبان
کد خبر : 1709477
لینک کوتاه کپی شد.

دانش‌آموزان اصفهانی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را با فریاد «مرگ بر آمریکا» برگزار کردند.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز با حضور پرشور مردم، دانشجویان و دانش‌آموزان در اصفهان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی با در دست داشتن دست‌نوشته‌ها و پلاکاردهایی جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرده و با فریاد شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حمایت خود را از مبارزه با استکبار جهانی اعلام کردند. مردم به ویژه دانش‌آموزان از خیابان‌های منتهی به میدان امام (ره) حرکت کرده و با مشت‌های گره کرده هر چه فریاد داشتند بر سر آمریکا و استکبار جهانی زدند.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در اصفهان همزمان با سراسر کشور، بار دیگر نشان‌دهنده حضور پرشور و هوشیاری مردم استان اصفهان در پاسداشت آرمان‌های انقلاب و مبارزه با استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا حاجتی، نویسنده کتاب «عصر امام خمینی»، در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در میدان امام خمینی(ره) اظهار داشت: حضور در میدان مبارزه با استکبار جهانی و تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت امام خمینی و شهدای ایران، یکی از مهم‌ترین وظایف امت است.

وی افزود: تا زمانی که ملت ایران دست به دامان حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) است، هیچ قدرت استکباری قادر به غلبه بر کشور نخواهد بود.

حاجتی با مرور تاریخ روابط ایران و آمریکا، به حضور گسترده مستشاران آمریکایی و سلطه واشنگتن در دوران پهلوی اشاره کرد و افزود: حتی با همکاری‌های گسترده شاه ایران و پذیرش امتیازات متعدد، آمریکا هیچگاه از سلطه و فشار خود بر ایران دست نکشید و این دشمنی ریشه در استکبار و اهداف سیطره‌طلبانه دارد، نه صرفاً به دلیل تصرف لانه جاسوسی یا شعار مرگ بر آمریکا.

نویسنده کتاب «عصر امام خمینی» خطاب به دانش‌آموزان گفت: با مطالعه تاریخ معاصر ایران و اسناد موجود، حقایق و توطئه‌های دشمنان را بشناسند تا در برابر شبهه‌افکنی‌های فضای مجازی مقاوم باشند.

وی اضافه کرد: دشمن تلاش دارد نسل امروز را با روایت‌های نادرست دچار سردرگمی کند، اما آگاهی از وقایع واقعی و خاطرات تاریخی، بهترین سلاح برای حفظ بصیرت و دفاع از آرمان‌های انقلاب است.

حاجتی همچنین به خاطراتی از تعاملات سیاسی و نظامی دوران شاه و قبل از انقلاب اشاره و بیان کرد: بی‌توجهی به تاریخ و غفلت از اقدامات سلطه‌جویانه آمریکا، موجب زیان و مشکلات برای ملت ایران شده است.

وی تاکید کرد: شناخت درست از دشمن، اساس هر گونه اقدام موفق در عرصه سیاست خارجی و دفاع از کشور است.

نویسنده «عصر امام خمینی» خطاب به اساتید، مربیان و والدین توصیه کرد: تاریخ و وقایع واقعی انقلاب و مقاومت ملت ایران را به نسل جوان منتقل کنید، آگاهی از مسیر انقلاب، شناخت دشمن و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی، تنها راه حفظ استقلال، عزت و امنیت کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ