به گزارش ایلنا از اصفهان، وی خطاب به برخی مسئولین گفت: شما با اتخاذ بعضی سیاست‌های اشتباه، بخشی از مردم را از حداقل‌های معیشت محروم کردید و نیاز است به مشکلات مردم رسیدگی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان گفت: ما انتظار زندگی آنچنانی و مجلل نداریم و تنها خواسته ما زندگی ساده و بدون دغدغه است که به آرزو تبدیل شده است.

امینی با اشاره به سفر رئیس جمهوری به اصفهان گفت: جناب آقای مسعود پزشکیان شما به اصفهان سفر کردید برای حضور در المپیاد، مراسم خیرین مدرسه ساز و نهج البلاغه و غیره ولی آیا نسبت به وضعیت آلودگی هوا، فرونشست زمین و خشکی زاینده رود که زندگی شهروندان را به مخاطره انداخته است برنامه ای دارید؟

وی افزود: البته ما می‌دانیم دولت هم با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که از آن جمله می‌توان به عدم همراهی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره داشت.

امینی در ادامه با شاره به وعده های آقای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: ما منتظریم همانگونه که به مردم وعده دادید، هر گونه سنگ‌اندازی در مسیر حرکت دولت را با مردم در میان گذاشته و نگذارید که رأی مردم پایمال شود.

