به گزارش ایلنا از اصفهان، حبیب‌اله بهرامی در نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی و دامپروری اتاق تعاون استان اصفهان که با حضور جمعی از تولیدکنندگان، مدیران تعاونی‌های کشاورزی و دامپروری، کارشناسان حوزه فن آوری برگزار شد، با اشاره به وضعیت دشوار کشاورزی و دامپروری در استان اظهار کرد: خشکسالی‌های متوالی، نوسانات قیمت نهاده‌ها، محدودیت‌های صادراتی و نبود زیرساخت‌های مناسب بازاریابی، تولیدکنندگان این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کرده، در چنین شرایطی استفاده از ابزارهای نوین فناوری می‌تواند راهگشای عبور از بحران باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تحول دیجیتال در بخش کشاورزی و دامپروری افزود: امروز دیگر نمی‌توان با شیوه‌های سنتی در بازار رقابت کرد، استفاده از بازاریابی اینترنتی، ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تحلیل بازار، پیش‌بینی تقاضا و بهینه‌سازی تولید از جمله راهکارهایی است که باید در دستور کار تعاونی‌ها قرار گیرد.

بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های استان اصفهان در تولید محصولات کشاورزی، لبنیات، گوشت و فرآورده‌های دامی تصریح کرد: اگر بتوانیم زنجیره تولید تا مصرف را با فناوری‌های نوین متصل کنیم نه تنها بهره‌وری افزایش می‌یابد بلکه سهم تولیدکنندگان از ارزش افزوده نیز بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: اتاق تعاون آماده است با همکاری مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان، زیرساخت‌های لازم برای ورود تعاونی‌ها به عرصه دیجیتال را فراهم سازد.

در این نشست، اعضای کمیسیون نیز با ارائه گزارش‌هایی از وضعیت میدانی تولید، بر ضرورت آموزش دیجیتال، حمایت از استارتاپ‌های کشاورزی و ایجاد شبکه‌های توزیع هوشمند تأکید کردند.

در پایان، مقرر شد اتاق تعاون استان با همکاری نهادهای مرتبط، برنامه‌ای عملیاتی برای توانمندسازی تعاونی‌های کشاورزی و دامپروری در حوزه فناوری‌های نوین تدوین و ارائه کند.

