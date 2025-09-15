خبرگزاری کار ایران
ارائه خدمات رایگان اتوبوس‌رانی و مترو در روز اول مهر در اصفهان

ارائه خدمات رایگان اتوبوس‌رانی و مترو در روز اول مهر در اصفهان
ارائه رایگان خدمات اتوبوس‌رانی و مترو در روز نخست مهرماه در شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: در یکصد و هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ارائه خدمات رایگان اتوبوس‌رانی و مترو در روز نخست مهرماه تصویب شد.

وی افزود: این اقدام به‌منظور تسهیل تردد شهروندان و تشویق استفاده از حمل‌ونقل عمومی در آغاز سال تحصیلی جدید انجام شده است.

صالحی خاطرنشان کرد: این اقدام  به‌عنوان یک حرکت نمادین هم در کنترل ترافیک شروع سال تحصیلی و هم به‌عنوان یک فرهنگ‌سازی کمک می‌کند تا شهروندان را به استفاده بیشتر از ظرفیت حمل‌ونقل عمومی ترغیب و تشویق کند.

