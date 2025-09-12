رفع مشکل آنتندهی تلفن همراه در شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان
مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی امیرکبیر کاشان از بهرهبرداری دکل مخابراتی جدید و رفع مشکل آنتندهی تلفن همراه در این شهرک پس از چند دهه خبر داد.
علی کامرانمنش در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در کاشان با بیان اینکه عملیات بتنریزی و ساخت فونداسیون محل نصب دکل توسط شرکت خدماتی انجام شده بود، اظهار کرد: برای اجرای این طرح بیش از ۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرک هزینه شد.
وی افزود: فاصله این شهرک از مرکز شهرستان و همچنین مجاورت آن با آزادراه کاشان - تهران، در کنار حوادث جادهای و صنعتی، نبود پوشش مناسب تلفن همراه را به یک معضل جدی برای صاحبان صنایع و مدیریت شهرک تبدیل کرده بود.
به گفته مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی امیرکبیر، با نصب و راهاندازی دکل مخابراتی همزمان با هفته دولت، مشکل عدم پوشش شبکه تلفن همراه به طور کامل برطرف شد؛ موضوعی که با پیگیری هیئتمدیره شهرک، مساعدت فرماندار و همراهی رئیس شهرکهای صنعتی استان محقق گردید.
وی نبود پوشش تلفن همراه در شهرک و آزادراه که همواره و طی سال در معرض خطر حوادث صنعتی و جادهای قرار دارد چالشی بزرگ برای ۷۰۰ شرکت تولیدی برشمرد و خاطرنشان کرد: فقدان زیر ساختهای ارتباطی باعث کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این شهرک شده بود.
کامرانمنش همچنین ضمن اشاره به شروع مطالعات احداث شبکه فاضلاب شهرک که اجرای آن نقش بسیار مهمی در حفاظت از محیطزیست و پایداری حیات منطقه خواهد داشت، تأکید کرد: اگرچه برخی امور خارج از وظایف شهرک است، اما احساس مسئولیت و تعهد برای حفاظت از محیطزیست پیرامونی موجب شده که اجرای آنها در دستور کار قرار گیرد.