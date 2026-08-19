کشف انبار ۲۰ میلیارد ریالی مواد غذایی تاریخمصرفگذشته در بروجرد
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی بروجرد گفت: گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی بروجرد با شناسایی یک انبار دپوی غیرمجاز، محمولهای از مواد غذایی تاریخگذشته به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال را کشف و ضبط کرد.
به گزارش ایلنا، امین خادمی روز چهارشنبه بیست وهشتم مرداد ماه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای تشدید نظارت بر بازار و حفظ سلامت عمومی جامعه، تیم گشت مشترک این اداره با همراهی بازرسان دستگاههای نظارتی و متولیان سلامت، موفق به شناسایی یک انبار دپوی کالاهای اساسی و مواد غذایی شدند.
وی خاطرنشان کرد: پس از بازرسی دقیق از این مکان مشخص شد، مقادیر قابلتوجهی مواد غذایی که تاریخ مصرف آنها منقضی شده، بهصورت غیرقانونی نگهداری و آماده توزیع در سطح بازار بوده است.
خادمی با تأکید بر اینکه ارزش ریالی کالاهای کشفشده طبق برآوردهای اولیه بیش از ۲۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته، محموله مذکور بلافاصله توقیف شد و پرونده تخلفاتی جهت رسیدگی دقیق و صدور حکم مقتضی در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی بروجرد بیان کرد: حفظ امنیت غذایی شهروندان خط قرمز تعزیرات حکومتی است و با هرگونه تخلف صنفی بهویژه در حوزههای سلامتمحور، بدون هیچگونه اغماضی و با قاطعیت برخورد خواهد شد. از شهروندان گرامی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه مواد غذایی مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند.