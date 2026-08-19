به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رحمانی در نشست با جمعی از نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد سمن‌ها، با اشاره به نقش کلیدی این نهادها در پیشبرد اهداف کشور، اظهار داشت: رمز موفقیت در مدیریت، همدلی و هم‌افزایی است؛ آموزه‌های دینی به ما می‌آموزد که وقتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیریم، عنایت الهی شامل حالمان می‌شود.

وی با بیان اینکه در روزهای اخیر دیدارهای فشرده‌ای با خبرنگاران، قهرمانان ورزشی، رزمندگان و امروز با تشکل‌های مردمی داشته است، تصریح کرد: نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم‌سالاری بنا نهاده شده و امام راحل و شهدا همواره بر حضور آگاهانه مردم در عرصه‌های مختلف تأکید داشته‌اند. استاندار خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تمام مشکلات با نقش‌آفرینی مردم حل‌شدنی است.

رحمانی با اشاره به ثبت بیش از یک هزار و ۳۰۰ سمن در استان، ساماندهی این تشکل‌ها را ضروری خواند و تنوع آن‌ها در حوزه‌های سلامت، مدرسه‌سازی، هیئت‌های مذهبی و امور ایثارگران را فرصتی ارزشمند دانست و افزود: تصمیم‌گیری‌ها باید مشارکتی باشد و مردم در تصمیم‌سازی‌ها نقش مؤثری ایفا کنند.

استاندار در ادامه، جلب سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی را سیاست اصلی دولت چهاردهم برشمرد و از انعقاد تفاهمنامه‌هایی با بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی از جمله فائو برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای انسانی و طبیعی آذربایجان غربی، به تأخیر در پروژه‌هایی مانند بیمارستان ارومیه و میدان تاریخی امام ره اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت سمن‌ها و سرمایه‌گذاران، می‌توان این گره‌ها را گشود و نیازی به انتظار برای تخصیص اعتبارات دولتی نیست.

رحمانی با اشاره به عقب‌ماندگی استان در شاخص‌های درمانی و آموزشی، بر استفاده از ظرفیت خیرین و فروش زمین‌های مازاد دولتی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و این الگو را تجربه‌ای موفق در سایر استان‌ها دانست.

وی در خصوص دریاچه ارومیه نیز گفت: با وجود هشدارهای یونسکو و چالش‌های زیست‌محیطی، امسال با آبگیری تالاب‌ها و اجرای طرح‌های پژوهشی توسط دانشگاه‌ها، گام‌های مؤثری برداشته شده و به‌زودی پویش مردمی برای بازگشایی مسیرهای دسترسی به دریاچه و احیای آن راه‌اندازی می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی در پایان، با تأکید بر ضرورت پرهیز از دسته‌بندی‌های بی مورد و توجه به استعدادهای جوانان، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همراهی تشکل‌ها، نخبگان و سرمایه‌گذاران، استان به جایگاه واقعی خود برسد و مهاجرت سرمایه‌های انسانی معکوس شود.

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