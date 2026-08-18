کشف و ضبط ۱۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستان کرخه
مدیر توزیع نیروی برق کرخه از شناسایی و جمعآوری ۱۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز از چهار باب منزل مسکونی این شهرستان خبر داد.
حمید حمیری امروز سهشنبه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا خوزستان اظهار کرد: پس از بررسیهای کارشناسی دفتر حقوقی، حراست و واحدهای بهرهبرداری و مشترکین، چهار باب منزل مسکونی که به صورت غیرمجاز اقدام به استخراج رمزارز میکردند، شناسایی شدند.
وی افزود: این عملیات با حضور مجری نظارت و ساماندهی رمزدارایی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، پس از اخذ حکم دادستان شهرستان کرخه و با هماهنگی و حضور مأموران انتظامی انجام شد.
مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان کرخه ادامه داد: در جریان این عملیات ۱۷ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز کشف و ضبط و انشعابات غیرمجاز برق مورد استفاده متخلفان جمعآوری شد.
حمیری خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان پس از جمعآوری انشعابات غیرمجاز برای پیگیری و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.
وی با تأکید بر برخورد قانونی با استفاده غیرمجاز از شبکه برق برای استخراج رمزارز، از شهروندان خواست موارد مشکوک را به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند.