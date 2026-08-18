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قهرمانی مشترک تیم های کشتی ناشنوایان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در ارومیه/آذربایجان غربی چهارم شد

قهرمانی مشترک تیم های کشتی ناشنوایان آذربایجان شرقی و خراسان رضوی در ارومیه/آذربایجان غربی چهارم شد
کد خبر : 1827264
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رییس هیات ورزش‌های ناشنوایان آذربایجان غربی گفت: مسابقات کشتی قهرمانی کشور ناشنوایان با حضور حدود ۱۵۰ ورزشکار در ارومیه برگزار شد و تیم‌های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی در رشته‌های آزاد و فرنگی به عنوان قهرمانی دست یافتند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عبدالسلام معروفی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران بیان کرد: این رقابت‌ها طی ۲ روز در سالن شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد و کشتی‌گیران در ۹ وزن در ۲ رشته آزاد و فرنگی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی با اشاره به عملکرد درخور تحسین ورزشکاران آذربایجان‌غربی در این مسابقات اظهار کرد: تیم استان در رقابت با مدعیان کشور عملکرد قابل قبولی داشت و موفق شد در مجموع جایگاه چهارم را در بین استان‌های شرکت‌کننده به دست آورد.

رییس هیات ورزش‌های ناشنوایان آذربایجان غربی ادامه داد: در بخش انفرادی نیز کشتی‌گیران استان موفق به کسب سه مدال شدند که حاصل آن یک نشان طلا، یک نقره و یک برنز بود.

معروفی گفت: شهاب رحیمی در وزن ۷۲ کیلوگرم رشته فرنگی با کسب مدال طلا بهترین عملکرد را برای آذربایجان غربی به ثبت رساند. همچنین علی شکیبازاده در وزن ۱۲۵ کیلوگرم رشته آزاد به مدال نقره رسید و حسین سیفلو نیز در وزن ۹۲ کیلوگرم رشته آزاد مدال برنز را از آن خود کرد.

وی افزود: در رقابت‌های رشته فرنگی، مهدی بزی از سیستان و بلوچستان، پویا شفیع‌پور از مازندران، علی قربانی گیلانده از اردبیل، علی پرویزی از تهران، شهاب رحیمی از آذربایجان غربی، علی کریمی کهی از آذربایجان شرقی، محمدجواد زراعت‌پیشه از فارس، شیرزاد مهکی از لرستان و سیدمحمد موسوی از فارس در اوزان مختلف به مدال طلا دست یافتند.

رییس هیات ورزش‌های ناشنوایان آذربایجان غربی اضافه کرد: در رشته آزاد نیز عرفان عامری مقدم و مهدی داودی از تهران، امیرمحمد شاه‌تقی از خراسان رضوی، حمیدرضا گل‌چینی از کرمانشاه، حسن مدانلو جویباری و حمیدرضا کنعانی از مازندران، حسین نوری داشلجه از اردبیل، بهنیا امامی از کردستان، محمدحسن رحیمی از کرمانشاه و محمد رسول قمرپور از البرز عنوان قهرمانی اوزان مختلف را کسب کردند.

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