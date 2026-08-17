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سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل منصوب شد

سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل منصوب شد
کد خبر : 1827030
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شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با صدور حکمی محمد خداپرست را به عنوان سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، با صدور حکمی محمد خداپرست را به عنوان سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اردبیل منصوب کرد.

در بخشی از این حکم، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و کارشناسی، تعامل و همکاری مؤثر با دستگاه‌های اجرایی، حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تنوع زیستی استان، ارتقای مشارکت‌های مردمی و اجرای دقیق سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید شده است.

خداپرست دارای مدرک فوق لیسانس آلودگی محیط زیست پیش از این، مسئولیت‌هایی از جمله مدیرکل حفاظت محیط زیست اردبیل، معاون فنی اداره کل، رئیس اداره پایش و امور آزمایشگاه را بر عهده داشته است.

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