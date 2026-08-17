مدیرکل میراثفرهنگی استان:
اردبیل برای دومین سال متوالی بر سکوی نخست توسعه گردشگری خارجی کشور ایستاد
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل از کسب رتبه برتر این اداره کل در ارزیابی توسعه گردشگری خارجی در سطح کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلیل جباری امروز 26 مرداد ماه 1405 گفت: با اعلام اداره کل ارزیابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، استان اردبیل رتبه اول حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی را در سال ۱۴۰۴ به دست آورد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: این در حالی است که استان اردبیل در سال 1403 نیز در زمینه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی رتبه اول را به دست آورده بود و تداوم این امر نشان دهنده استمرار اداره کل در راستای معرفی ظرفیتهای گردشگری استان در خارج از مرزها است.
او تاکید کرد: پتانسیلهای گردشگری استان اردبیل طی سالهای گذشته در سطح کشور تا حد خوبی معرفی شده و نتیجه آن را در جذب گردشگر از سراسر کشور میبینیم اما نیاز داریم که کماکان در حوزه توسعه گردشگری خارجی تلاش کنیم تا با بهبود شرایط کشور و منطقه شاهد جذب گردشگران خارجی بیشتری باشیم.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد استانها در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴، گفت: استان اردبیل با تداوم عملکرد برتر خود، برای دومین سال پیاپی رتبه نخست کشور را در میان اداراتکل استانی به دست آورد و قزوین و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
مسلم شجاعی اظهار کرد: نتایج ارزیابی عملکرد حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در سال ۱۴۰۴، بیانگر استمرار رویکردهای هدفمند استانهای فعال در عرصه بینالمللی و میزان انطباق اقدامات آنان با سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی معاونت گردشگری است.
او تاکید کرد: کسب رتبه اول توسط استان اردبیل و تداوم آن همچون سال 1403، نشاندهنده ظرفیتسازی، برنامهریزی و پیگیری مستمر این استان در حوزه بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی است.