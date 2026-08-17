موزه باستانشناسی مشگینشهر در فضایی به مساحت 1700 مترمربع برای نمایش 200 اثر آماده میشود
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل در جلسه پیگیری آخرین اقدامات پروژه موزه باستانشناسی مشگینشهر از آمادهسازی این موزه برای نمایش 200 اثر خبر داد.
به گزارش ایلنا، جلیل جباری در جلسه پیگیری آخرین اقدامات پروژه موزه باستانشناسی مشگینشهر گفت: این موزه در فضایی به مساحت 1700 مترمربع برای نمایش 200 اثر در حال آماده سازی است و آخرین مراحل اجرایی آن سپری میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل افزود: موزه مشگینشهر اولین موزه استان است که صرفا برای کاربری موزه طراحی و ساخته شده است و با گرافیک محیطی مدرن و رعایت کامل استانداردهای موزهای فعالیت خواهد کرد.
او با اشاره به تعریف سالنهای تخصصی شهریئری و نقوش صخرهای در موزه باستانشناسی مشگینشهر، بیان کرد: پروژه ساختمان موزه تکمیل شده است و برنامهریزی لازم برای رفع نواقصات باقی مانده توسط دفتر فنی اداره کل انجام شده تا در سریعترین زمان این موزه به بهرهبرداری برسد.
جباری با تاکید بر این نکته که شهرستان مشگینشهر با توجه به غنای تاریخی و فرهنگی و به منظور معرفی داشتههای خود به فعالیت موزه نیاز ضروری دارد، ادامه داد: امور باقی مانده همچون توسعه انشعابات برق و آب، تکمیل طرح محتوایی موزه و اجرای گرافیک محیطی از جمله مواردی است که اجرای آنها در دست پیگیری است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اردبیل تصریح کرد: احداث موزه باستانشناسی مشگینشهر از سال 1394 آغاز شده است و تا کنون بالغ بر 420 میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه هزینه شده است که در ادامه نیز اعتبار مورد نیاز برای تامین تجهیزات و تکمیل کمبودها 270 میلیارد ریال برآورد میشود.