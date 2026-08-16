به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت در این خصوص با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری اظهار کرد: «شهریار» تلاش دارد فرآیند شناسایی مسائل و ایرادات موجود در سطح شهر، ثبت موضوع، تعریف مأموریت، ارجاع به عوامل اجرایی، پیگیری روند انجام کار و رفع مشکل را در یک بستر منسجم و قابل پایش قرار دهد.

وی افزود: در فاز نخست این سامانه، موضوعاتی در حوزه‌های مختلف خدمات شهری از جمله مبلمان شهری، فضای سبز، تخلفات و سایر موارد مرتبط با وظایف مدیریت شهری قابلیت ثبت و پیگیری دارند و مدیران می‌توانند روند رسیدگی به هر موضوع را تا مرحله انجام مأموریت و خاتمه آن مورد نظارت قرار دهند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، یکی از اهداف مهم سامانه شهریار را افزایش سرعت و دقت در مدیریت مأموریت‌های شهری دانست و ادامه داد: هرچه فاصله میان شناسایی یک مشکل در سطح شهر تا انجام اقدام اجرایی و رفع آن کاهش یابد، نتیجه آن مستقیماً در کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.

خوشبخت با بیان اینکه مدیریت مأموریت‌ها و شیفت‌های کاری نیروهای خدمات شهری از قابلیت‌های مهم این سامانه است، گفت: مأموریت‌ها بر اساس نیازهای موجود تعریف و به عوامل اجرایی مربوطه تخصیص داده می‌شوند و مدیران نیز می‌توانند روند اجرای مأموریت‌ها و عملکرد واحدهای مختلف را با دقت بیشتری پایش کنند.

وی خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی شهریار صرفاً ایجاد یک ابزار نرم‌افزاری جدید نیست، بلکه به دنبال اصلاح و منسجم کردن فرآیندهای مدیریتی، افزایش نظارت، کاهش دوباره‌کاری و استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های موجود در حوزه خدمات شهری هستیم.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم سامانه شهریار، ایجاد امکان ثبت و تجمیع اطلاعات مربوط به مأموریت‌ها و فعالیت‌های خدمات شهری است که می‌تواند مدیریت شهری را از تصمیم‌گیری بر مبنای گزارش‌های پراکنده به سمت مدیریت مبتنی بر داده‌های واقعی هدایت کند.

خوشبخت افزود: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه به مدیران کمک می‌کند وضعیت مأموریت‌ها، میزان پیشرفت فعالیت‌ها و نقاطی را که نیازمند توجه و اقدام بیشتری هستند، دقیق‌تر شناسایی کرده و بر اساس آن نسبت به اولویت‌بندی اقدامات و تخصیص مناسب‌تر منابع تصمیم‌گیری کنند.

وی تأکید کرد: نتیجه مورد انتظار از این فرآیند، افزایش سرعت پاسخگویی، ارتقای کیفیت نظارت، کاهش دوباره‌کاری، استفاده بهینه از منابع و در نهایت ارائه خدمات شهری با کیفیت و سرعت بیشتر به شهروندان شیراز است.

خوشبخت راه‌اندازی فاز نخست سامانه شهریار را یکی از گام‌های شهرداری شیراز در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال دانست و گفت: در مدیریت شهری امروز، فناوری باید در خدمت بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قرار گیرد و شهریار نیز با همین رویکرد طراحی شده است.

وی ادامه داد: این سامانه در فاز نخست، امکان مدیریت مأموریت‌ها، شیفت‌ها، منابع و فرآیند رسیدگی به مسائل خدمات شهری را فراهم کرده و با تکمیل و توسعه قابلیت‌های آن، می‌توان انتظار داشت مدیریت شهری با تصویر دقیق‌تر و به‌روزتری از وضعیت خدمات در سطح شهر، نسبت به برنامه‌ریزی و اقدام عملیاتی تصمیم‌گیری کند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین از ارائه سامانه شهریار در قالب نسخه تحت وب و همراه خبر داد و افزود: نسخه‌های مختلف سامانه متناسب با نیاز مدیران، کارشناسان و نیروهای اجرایی طراحی شده و برنامه اندروید آن نیز در اختیار کاربران قرار گرفته است.

خوشبخت در پایان گفت: راه‌اندازی فاز نخست شهریار آغاز مسیری برای ایجاد مدیریت خدمات شهری منسجم‌تر، شفاف‌تر و قابل پایش‌تر است؛ مسیری که هدف نهایی آن، تبدیل اطلاعات و فناوری به تصمیم‌های دقیق‌تر و در نهایت ارائه خدمات سریع‌تر، مؤثرتر و باکیفیت‌تر به شهروندان شیراز خواهد بود.

سامانه جامع خدمات شهری «شهریار» از طریق نشانی Shahryar.shiraz.ir در دسترس کاربران قرار دارد.

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