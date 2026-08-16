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سامانه جامع خدمات شهری «شهریار» آماده بهره‌برداری شد

سامانه جامع خدمات شهری «شهریار» آماده بهره‌برداری شد
کد خبر : 1826592
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معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از راه‌اندازی و آماده بهره‌برداری شدن فاز نخست سامانه جامع خدمات شهری «شهریار» خبر داد.

به گزارش ایلنا، روح‌الله خوشبخت در این خصوص با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت شهری اظهار کرد: «شهریار» تلاش دارد فرآیند شناسایی مسائل و ایرادات موجود در سطح شهر، ثبت موضوع، تعریف مأموریت، ارجاع به عوامل اجرایی، پیگیری روند انجام کار و رفع مشکل را در یک بستر منسجم و قابل پایش قرار دهد.

وی افزود: در فاز نخست این سامانه، موضوعاتی در حوزه‌های مختلف خدمات شهری از جمله مبلمان شهری، فضای سبز، تخلفات و سایر موارد مرتبط با وظایف مدیریت شهری قابلیت ثبت و پیگیری دارند و مدیران می‌توانند روند رسیدگی به هر موضوع را تا مرحله انجام مأموریت و خاتمه آن مورد نظارت قرار دهند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، یکی از اهداف مهم سامانه شهریار را افزایش سرعت و دقت در مدیریت مأموریت‌های شهری دانست و ادامه داد: هرچه فاصله میان شناسایی یک مشکل در سطح شهر تا انجام اقدام اجرایی و رفع آن کاهش یابد، نتیجه آن مستقیماً در کیفیت محیط شهری و رضایتمندی شهروندان قابل مشاهده خواهد بود.

خوشبخت با بیان اینکه مدیریت مأموریت‌ها و شیفت‌های کاری نیروهای خدمات شهری از قابلیت‌های مهم این سامانه است، گفت: مأموریت‌ها بر اساس نیازهای موجود تعریف و به عوامل اجرایی مربوطه تخصیص داده می‌شوند و مدیران نیز می‌توانند روند اجرای مأموریت‌ها و عملکرد واحدهای مختلف را با دقت بیشتری پایش کنند.
وی خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی شهریار صرفاً ایجاد یک ابزار نرم‌افزاری جدید نیست، بلکه به دنبال اصلاح و منسجم کردن فرآیندهای مدیریتی، افزایش نظارت، کاهش دوباره‌کاری و استفاده هدفمندتر از ظرفیت‌های موجود در حوزه خدمات شهری هستیم.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با تأکید بر اهمیت اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم سامانه شهریار، ایجاد امکان ثبت و تجمیع اطلاعات مربوط به مأموریت‌ها و فعالیت‌های خدمات شهری است که می‌تواند مدیریت شهری را از تصمیم‌گیری بر مبنای گزارش‌های پراکنده به سمت مدیریت مبتنی بر داده‌های واقعی هدایت کند.

خوشبخت افزود: اطلاعات ثبت‌شده در سامانه به مدیران کمک می‌کند وضعیت مأموریت‌ها، میزان پیشرفت فعالیت‌ها و نقاطی را که نیازمند توجه و اقدام بیشتری هستند، دقیق‌تر شناسایی کرده و بر اساس آن نسبت به اولویت‌بندی اقدامات و تخصیص مناسب‌تر منابع تصمیم‌گیری کنند.

وی تأکید کرد: نتیجه مورد انتظار از این فرآیند، افزایش سرعت پاسخگویی، ارتقای کیفیت نظارت، کاهش دوباره‌کاری، استفاده بهینه از منابع و در نهایت ارائه خدمات شهری با کیفیت و سرعت بیشتر به شهروندان شیراز است.

خوشبخت راه‌اندازی فاز نخست سامانه شهریار را یکی از گام‌های شهرداری شیراز در مسیر هوشمندسازی و تحول دیجیتال دانست و گفت: در مدیریت شهری امروز، فناوری باید در خدمت بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قرار گیرد و شهریار نیز با همین رویکرد طراحی شده است.

وی ادامه داد: این سامانه در فاز نخست، امکان مدیریت مأموریت‌ها، شیفت‌ها، منابع و فرآیند رسیدگی به مسائل خدمات شهری را فراهم کرده و با تکمیل و توسعه قابلیت‌های آن، می‌توان انتظار داشت مدیریت شهری با تصویر دقیق‌تر و به‌روزتری از وضعیت خدمات در سطح شهر، نسبت به برنامه‌ریزی و اقدام عملیاتی تصمیم‌گیری کند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین از ارائه سامانه شهریار در قالب نسخه تحت وب و همراه خبر داد و افزود: نسخه‌های مختلف سامانه متناسب با نیاز مدیران، کارشناسان و نیروهای اجرایی طراحی شده و برنامه اندروید آن نیز در اختیار کاربران قرار گرفته است.

خوشبخت در پایان گفت: راه‌اندازی فاز نخست شهریار آغاز مسیری برای ایجاد مدیریت خدمات شهری منسجم‌تر، شفاف‌تر و قابل پایش‌تر است؛ مسیری که هدف نهایی آن، تبدیل اطلاعات و فناوری به تصمیم‌های دقیق‌تر و در نهایت ارائه خدمات سریع‌تر، مؤثرتر و باکیفیت‌تر به شهروندان شیراز خواهد بود.

سامانه جامع خدمات شهری «شهریار» از طریق نشانی Shahryar.shiraz.ir در دسترس کاربران قرار دارد.

 

 

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