به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی اظهار کرد: در پی شکایت نمایندگان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی درباره تصرف اراضی ملی در دو مورد، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و انجام تحقیقات، به محل اعزام شدند و مشخص شد دو نفر با هویت معلوم حدود ۷۴ هزار مترمربع از اراضی منابع طبیعی را تصرف و پس از تفکیک، اقدام به قطعه‌بندی آن کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: مأموران در این رابطه هر دو متهم را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کردند.

ملکی گفت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرف‌شده را ۵۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف اراضی ملی، ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

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