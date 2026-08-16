فرمانده انتظامی فارس خبرداد؛
کشف زمینخواری ۵۷۰ میلیارد ریالی در حومه شیراز
فرمانده انتظامی استان فارس از کشف دو فقره زمینخواری به ارزش ۵۷۰ میلیارد ریال در مناطق «قلات» و «کودیان» شیراز خبر داد.
به گزارش ایلنا، سردار عزیزاله ملکی اظهار کرد: در پی شکایت نمایندگان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی درباره تصرف اراضی ملی در دو مورد، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و انجام تحقیقات، به محل اعزام شدند و مشخص شد دو نفر با هویت معلوم حدود ۷۴ هزار مترمربع از اراضی منابع طبیعی را تصرف و پس از تفکیک، اقدام به قطعهبندی آن کردهاند.
فرمانده انتظامی استان فارس ادامه داد: مأموران در این رابطه هر دو متهم را شناسایی و به مرجع قضایی معرفی کردند.
ملکی گفت: کارشناسان ارزش اراضی رفع تصرفشده را ۵۷۰ میلیارد ریال برآورد کردهاند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تصرف اراضی ملی، ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربری، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.