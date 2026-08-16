به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی این اقدام راهبردی «شناسنامه‌دار کردن صنعت دامپروری» را گامی بنیادین در جهت شفاف‌سازی کامل چرخه تولید و تضمین امنیت زنجیره تأمین محصولات گوشتی و لبنیاتی در سطح استان و کشور توصیف کرد.

این مقام ارشد جهاد کشاورزی با تبیین ابعاد فنی و مدیریتی این طرح، تصریح کرد: هویت‌گذاری دام فراتر از یک فرآیند اداری ساده بوده و در واقع یک زیرساخت حیاتی برای گذار به سوی دامپروری مدرن و هوشمند محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: ثبت دقیق اطلاعات دام‌ها در سامانه ملی، امکان رصد لحظه‌ای و دقیق جمعیت دامی، پیش‌بینی دقیق نیازهای نهاده‌ای و همچنین کنترل و مهار مؤثر بیماری‌های واگیردار را برای سازمان و نهادهای نظارتی فراهم می‌آورد و این امر مستقیماً بر سلامت سرمایه‌های تولید تأثیر مثبت می‌گذارد.

بهجت حقیقی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی و ضرورت‌های اجرایی این طرح، هشدار داد: دامداران در صورت عدم رعایت پروتکل‌های پلاک‌گذاری، در حوزه‌های مختلف با چالش‌های جدی و محدودیت‌های قانونی روبرو خواهند شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پلاک‌کوبی دام برای مدیریت صحیح تردد و حمل‌ونقل، بهره‌مندی از تمامی حمایت‌های دولتی، دسترسی به خدمات بیمه‌ای و تأمین امنیت سرمایه، حفظ سلامت عمومی جامعه، اصلاح نژاد و همچنین ثبت دقیق عملکرد و رکوردگیری علمی دام، امری اجباری و لازم‌الاجرا است.

وی با تأکید بر جنبه‌های نظارتی، یادآور شد: از نظر مراجع قانونی و خدماتی، هرگونه دام فاقد پلاک در سطح استان، دام غیرمجاز شناخته شده و از دریافت خدمات رسمی محروم خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تمامی بهره‌برداران، روستاییان و عشایر استان فارس درخواست کرد: جهت حفظ حقوق خود و بهره‌مندی از تسهیلات، با مراجعه سریع به مراکز خدمات کشاورزی یا ادارات امور دام در شهرستان‌های مختلف استان، نسبت به پلاک‌کوبی دام‌های خود اقدام نمایند.

انتهای پیام/