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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبرداد؛

فارس با پلاک‌کوبی یک میلیون و ۱۷۰ هزار رأس دام صدرنشین کشور شد

فارس با پلاک‌کوبی یک میلیون و ۱۷۰ هزار رأس دام صدرنشین کشور شد
کد خبر : 1826544
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اعلام موفقیت چشمگیر استان در حوزه هویت‌گذاری و پلاک‌کوبی دام، گفت: استان فارس با ثبت بیش از یک میلیون و ۱۷۰ هزار رأس دام در سال گذشته، جایگاه نخست را در کشور از آن خود کرده است.

به گزارش ایلنا، احد بهجت حقیقی این اقدام راهبردی «شناسنامه‌دار کردن صنعت دامپروری» را گامی بنیادین در جهت شفاف‌سازی کامل چرخه تولید و تضمین امنیت زنجیره تأمین محصولات گوشتی و لبنیاتی در سطح استان و کشور توصیف کرد.

این مقام ارشد جهاد کشاورزی با تبیین ابعاد فنی و مدیریتی این طرح، تصریح کرد: هویت‌گذاری دام فراتر از یک فرآیند اداری ساده بوده و در واقع یک زیرساخت حیاتی برای گذار به سوی دامپروری مدرن و هوشمند محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: ثبت دقیق اطلاعات دام‌ها در سامانه ملی، امکان رصد لحظه‌ای و دقیق جمعیت دامی، پیش‌بینی دقیق نیازهای نهاده‌ای و همچنین کنترل و مهار مؤثر بیماری‌های واگیردار را برای سازمان و نهادهای نظارتی فراهم می‌آورد و این امر مستقیماً بر سلامت سرمایه‌های تولید تأثیر مثبت می‌گذارد.

بهجت حقیقی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی و ضرورت‌های اجرایی این طرح، هشدار داد: دامداران در صورت عدم رعایت پروتکل‌های پلاک‌گذاری، در حوزه‌های مختلف با چالش‌های جدی و محدودیت‌های قانونی روبرو خواهند شد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: پلاک‌کوبی دام برای مدیریت صحیح تردد و حمل‌ونقل، بهره‌مندی از تمامی حمایت‌های دولتی، دسترسی به خدمات بیمه‌ای و تأمین امنیت سرمایه، حفظ سلامت عمومی جامعه، اصلاح نژاد و همچنین ثبت دقیق عملکرد و رکوردگیری علمی دام، امری اجباری و لازم‌الاجرا است.

وی با تأکید بر جنبه‌های نظارتی، یادآور شد: از نظر مراجع قانونی و خدماتی، هرگونه دام فاقد پلاک در سطح استان، دام غیرمجاز شناخته شده و از دریافت خدمات رسمی محروم خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تمامی بهره‌برداران، روستاییان و عشایر استان فارس درخواست کرد: جهت حفظ حقوق خود و بهره‌مندی از تسهیلات، با مراجعه سریع به مراکز خدمات کشاورزی یا ادارات امور دام در شهرستان‌های مختلف استان، نسبت به پلاک‌کوبی دام‌های خود اقدام نمایند.

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