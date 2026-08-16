تکذیب شایعه ربایش کودکان در فیروزآباد فارس

به گزارش ایلنا، قاسم محمدی اظهار کرد: ساعاتی پیش مطالبی در فضای مجازی درباره ربایش کودکان در شهر فیروزآباد توسط اتباع افغانستانی منتشر شده که موجب نگرانی برخی خانواده‌ها شده است.

وی با تأکید بر تکذیب این اخبار افزود: موضوع ربایش کودکان در فیروزآباد صحت ندارد و مطالب منتشرشده در این زمینه کذب است.

دادستان فیروزآباد از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات را تنها از منابع معتبر پیگیری کنند و از بازنشر مطالبی که صحت و سقم آن‌ها مشخص نیست، خودداری کنند.

محمدی همچنین هشدار داد: با افرادی که با انتشار اخبار کذب موجب تشویش اذهان عمومی، ایجاد ترس و نگرانی در جامعه شوند، مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

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