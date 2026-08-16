ماندگاری هوای گرم در یزد
بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی، وضعیت جوی استان یزد امروز، پایدار، صاف و آرام همراه با ماندگاری هوای گرم در سطح استان پیشبینی میشود.
به گزارش ایلنا از یزد، بنا به اعلام اداره کل هواشناسی استان، براساس تحلیل نقشههای پیشیابی هواشناسی و بررسی دادههای ایستگاههای سنجش، وضعیت جوی استان یزد امروز یکشنبه ۲۵ مردادماه، پایدار و آرام پیشبینی میشود.
آسمان استان عمدتاً صاف تا کمی ابری بوده و ضمن ماندگاری هوای گرم، افزایش تدریجی و نسبی دما در ساعات بعدازظهر مورد انتظار و رطوبت نسبی هوا در مرکز استان حدود ۱۴ درصد گزارش شده است.
همچنین شهرستان بافق در شرق استان با بیشینه دمای ۴۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان خواهد بود و شهرستان هرات در جنوب استان با بیشینه دمای ۳۸ درجه سانتیگراد خنکترین منطقه خواهد بود.
شمال استان (اردکان و میبد) گرمترین مناطق با بیشینه دمای ۴۳ درجه سانتیگراد پیشبینی که آسمانی صاف و آفتابی همراه با وزش باد خواهد بود.
برای مناطق جنوب (هرات و مروست):ک خنکترین مناطق استان که هرات با بیشینه ۳۸ و کمینه ۲۴ درجه، مروست با بیشینه ۳۷ و کمینه ۲۶ درجه و آسمان هرات صاف و مروست کمی ابری پیش بینی میشود.
در مناطق شرق (بافق و بهاباد) بافق گرمترین نقطه استان با بیشینه ۴۴ و کمینه ۲۴ درجه که بهاباد با بیشینه ۳۸ و کمینه ۲۵ درجه و با روند آسمانی صاف و آفتابی در هر دو شهرستان خواهد بود.
برای مناطق غرب (تفت) شرایط معتدلتر با بیشینه ۳۸ و کمینه ۲۵ درجه و آسمان صاف و آفتابی دور از انتظار نخواهد بود.