انحراف پژوپارس در محور گرگان – سرخنکلاته با ۵ مصدوم

به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش انحراف یک دستگاه پژوپارس در ساعت ۱:۵۳ بامداد امروز، در محور گرگان به سرخنکلاته و نرسیده به روستای سلطان‌آباد، یک تیم عملیاتی از پایگاه واکنش سریع با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: این حادثه ۶ حادثه‌دیده داشت که پنج نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند.

وی گفت: یک نفر از مصدومان توسط تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سلیمی با اشاره به ادامه داشتن عملیات در زمان اعلام گزارش، تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار دارند و پس از تکمیل عملیات، جزئیات نهایی حادثه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند.

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