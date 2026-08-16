خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انحراف پژوپارس در محور گرگان – سرخنکلاته با ۵ مصدوم

انحراف پژوپارس در محور گرگان – سرخنکلاته با ۵ مصدوم
کد خبر : 1826385
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از امدادرسانی به حادثه انحراف یک دستگاه پژوپارس در محور گرگان به سرخنکلاته خبر داد و گفت: این حادثه پنج مصدوم بر جای گذاشته و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایلنا از گلستان، مرتضی سلیمی، اظهار کرد: در پی اعلام گزارش انحراف یک دستگاه پژوپارس در ساعت ۱:۵۳ بامداد امروز، در محور گرگان به سرخنکلاته و نرسیده به روستای سلطان‌آباد، یک تیم عملیاتی از پایگاه واکنش سریع با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان افزود: این حادثه ۶ حادثه‌دیده داشت که پنج نفر از آنان مصدوم شدند و امدادگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام دادند. 

وی گفت: یک نفر از مصدومان توسط تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند. 

سلیمی با اشاره به ادامه داشتن عملیات در زمان اعلام گزارش، تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در آماده‌باش کامل قرار دارند و پس از تکمیل عملیات، جزئیات نهایی حادثه اطلاع‌رسانی خواهد شد. 

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه، مراتب را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ هلال‌احمر اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

فروشگاه عطر لیلیوم

خرید عطر