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در تماس با ایلنا عنوان شد؛

درخواست جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه شاوور در «عمله سیف» شوش

درخواست جلوگیری از ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم رودخانه شاوور در «عمله سیف» شوش
کد خبر : 1825972
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جمعی از اهالی روستای عمله سیف از مسئولان شهرستان شوش خواستند با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بدون پروانه در حریم رودخانه شاوور در خیابان ساحلی این روستا برخورد و از ادامه این ساخت‌وسازها جلوگیری شود.

اهالی روستای عمله سیف شوش در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان با ابراز نگرانی از روند ساخت‌وساز در حریم رودخانه شاوور اعلام کردند: در سال‌های اخیر بخش‌هایی از حریم این رودخانه در محدوده خیابان ساحلی روستا مورد تعرض ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گرفته و این روند، سیمای طبیعی و زیبایی رودخانه را تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته آنها، ادامه ساخت‌وسازهای بدون مجوز در حریم رودخانه می‌تواند علاوه بر آسیب به محیط زیست و منظر طبیعی منطقه، پیامدهایی برای مسیر عبور آب و ایمنی ساکنان در زمان افزایش دبی رودخانه به همراه داشته باشد.

اهالی روستای عمله سیف با تأکید بر ضرورت صیانت از رودخانه شاوور به عنوان یکی از عناصر طبیعی و تاریخی منطقه، خواستار بررسی فوری موضوع و برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای فاقد مجوز شدند.

آنها همچنین از دادستان، رئیس دادگستری شهرستان، مسئولان امور آب و فاضلاب، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین دهیار و شورای اسلامی روستا درخواست کردند با حضور میدانی در محدوده خیابان ساحلی، وضعیت ساخت‌وسازهای انجام‌شده و در حال انجام را بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون اقدام کنند.

مطالبه اصلی مردم روستای عمله سیف، حفظ حریم قانونی رودخانه شاوور و جلوگیری از تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز با هدف صیانت از ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی شوش است.

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