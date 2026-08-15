اهالی روستای عمله سیف شوش در تماس با خبرنگار ایلنا در خوزستان با ابراز نگرانی از روند ساخت‌وساز در حریم رودخانه شاوور اعلام کردند: در سال‌های اخیر بخش‌هایی از حریم این رودخانه در محدوده خیابان ساحلی روستا مورد تعرض ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گرفته و این روند، سیمای طبیعی و زیبایی رودخانه را تحت تاثیر قرار داده است.

به گفته آنها، ادامه ساخت‌وسازهای بدون مجوز در حریم رودخانه می‌تواند علاوه بر آسیب به محیط زیست و منظر طبیعی منطقه، پیامدهایی برای مسیر عبور آب و ایمنی ساکنان در زمان افزایش دبی رودخانه به همراه داشته باشد.

اهالی روستای عمله سیف با تأکید بر ضرورت صیانت از رودخانه شاوور به عنوان یکی از عناصر طبیعی و تاریخی منطقه، خواستار بررسی فوری موضوع و برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای فاقد مجوز شدند.

آنها همچنین از دادستان، رئیس دادگستری شهرستان، مسئولان امور آب و فاضلاب، بنیاد مسکن، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین دهیار و شورای اسلامی روستا درخواست کردند با حضور میدانی در محدوده خیابان ساحلی، وضعیت ساخت‌وسازهای انجام‌شده و در حال انجام را بررسی و در صورت احراز تخلف، مطابق قانون اقدام کنند.

مطالبه اصلی مردم روستای عمله سیف، حفظ حریم قانونی رودخانه شاوور و جلوگیری از تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز با هدف صیانت از ظرفیت‌های طبیعی و زیست‌محیطی شوش است.

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